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Lavrov'dan Trump Jr. açıklaması: 'Konunun tartışılması cahillik'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Trump Jr’ın Rus avukatla irtibat kurduğunu öğrenince şaşırdığını belirterek, medyada bu konunun tartışılmasını “cahillik” olarak nitelendirdi.

Lavrovdan Trump Jr. açıklaması: Konunun tartışılması cahillik

12 Temmuz 2017 16:11

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Trump Jr’ın Rus avukat ile irtibata geçtiği konusunu dün gece televizyondan öğrendiğini, bütün kanallarda insanların sadece bu konuyu konuştuğunu fark ettiğini belirtti. Bunun bir 'cahillik' işi olduğunu söyleyen Lavrov, küçük meselelerin büyütüldüğünü, böyle bir olayın da gerçekleşmediğini öne sürdü. Lavrov, Rusya’nın ABD Başkanlık seçimlerine müdahil olduğuna dair kanıt olmadığını söyledi.

Kremlin: “Veselnitskaya ile herhangi bir bağlantımız yok”
Öte yandan, Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trump'ın ekibiyle bağlantı kuran Rus Avukat Natalia Veselnitskaya ile herhangi bir bağlantılarının olmadığını söyledi. Görüşmeye ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını, haberlerinin olmadığını tekrar dile getiren Peskov, geçmişte de avukat ile bağlantı kurmadıklarını ve avukatın hükümetle bir bağlantısının olmadığını sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın Hillary Clinton hakkında zarar verici bilgiler elde etmek için Rus avukatla görüştüğü ortaya çıkmıştı. Trump Jr. dün mailleri twitter hesabından yayınlamıştı. 

Tatiyana Şuvalova


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