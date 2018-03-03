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Lavrov’dan Yemen çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, uluslararası topluma Yemen’i diyaloga ikna etmek için çağrıda bulundu.

Lavrovdan Yemen çağrısı

03 Mart 2018 11:25

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı basın açıklamasında, uluslararası toplumun, Yemen’de çatışan partileri diyaloga teşvik etmesi gerektiğini belirtti. Lavrov konu hakkında, “Bizim bu meseledeki pozisyonumuz aynı. Öte yandan Yemen’deki çatışmaları Arap koalisyonu ile bir nokta koymanın, Yemen’deki tüm siyasi güçlerin sesine saygı gösteren bir diyalog yolu ile mümkün olabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte oluşturulacak diyalogun ulusal birlikteliği hemen sağlamasının olası olmadığını söyleyen Bakan, ülkede çatışan partilerinin birbirini sürekli ağır suçlarla itham ettiğini hatırlattı.

“İçinde bulunulan durumda, Yemen’deki karşıt gruplar, problemlerini çözmek için yapıcı bir görüşme yapmaya henüz hazır değil” diyen Lavrov, iki grup arasındaki krizin çözülememesinin asıl sebebinin de tarafların iletişime geçmeye hazır olmaması olduğunu belirtti. Öte yandan Bakan, taraflar henüz hazır olmasa da diyaloga giden yolda bazı adımların atılması gerektiğini de ekledi.

Bakan, Moskova’nın bu durumdaki görevinin uluslararası topluluğu ve Birleşmiş Milletleri, Yemen’deki çatışmaların durması için, tarafları görüşmeye ikna konusunda teşvik etmek olduğunu belirtti. “Moskova bu konuda elinden geleni yapmaya devam edecek. Yemen krizi başladığından beri, bölgedeki çatışmalara son vermeye çalışan herkesle iletişim halindeyiz” diyen Lavrov, Rusya’nın Yemen’e yaptığı insani yardımı hatırlatarak, yakın zamanda Rusya’nın yeniden yardım göndereceğini söyledi.  

 

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