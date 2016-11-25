Suriye’de en az 5 yıldır süren iç savaşın yanı sıra Esad rejimi ve Rusya tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları kentleri yerle bir ederken sivilleri de evsiz bıraktı. Hava saldırılarından yoğun biçimde etkilenenlerin bir kısmı Türkiye sığınırken bir kısmı da uluslararası kuruluşlar tarafından oluşturulan kamplara yerleştirildi. Son dönemlerde Türkmen ve Kürt dağında bulunan kamplara yönelik bombardıman yoğunlaşmanın ardından sığınmacıların bir kısmı Lazkiye kırsalında bulunan kamplardan İdlib’in Cisr El Şuğur ve Derkuş bölgelindeki kamplara, bazıları da Türkiye’ye sığındı. Ülkede kalan sığınmacıları soğuk hava koşullarından ve hava bombardımanından korumak için idlib kentinde Derkuş bölgesi yakınlarında El Duraye sınır köyünde yardımseverlerin desteği ile El Bunyen El Marsus adlı kamp inşa edildi. Kampa başlangıçta 30 aile yerleştirilirken, hava saldırılarının artması üzerine kampa yerleştirilen aile sayısı da arttı. Suriye’deki kamplarda yaşanan kanalizasyon sorunun hastalıklara özellikle de sıtmaya neden olabileceği endişesi hakim. Kampta eğitim kurumları bulunmuyor ancak gönüllüler kampta kalan çocuklara Kur’an dersleri veriyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla kampta yakacak malzeme bulamayan sığınmacılar yardımseverlerden destek bekliyor.

Kamp Müdürü Abdülcabbar Halil, El Bunyen El Marsus kampında kaldıklarını ifade ederek “Bu kamp çok kısa bir sürede inşa edildi. Lazkiye’deki kamplara yönelik bombardımanın yoğunlaşmasının ardından mecburi olarak buraya geldik. El Bunyen El Marsus tarafından oluşturulan kamp başlangıçta 30 ailelik kamptı. Bombardıman artmasıyla daha fazla sığınmacı gelmeye başladı. Burada şuanda 90 aile var. El Bunyen El Marsus derneği kış mevsiminin gelmesi nedeniyle asfalt ve kanalizasyon çalışması da yaptı. Sadece ısınma sıkıntımız kaldı. Özellikle kamptaki insanların yakacak malzemeye ihtiyacı var. Çevrede bulunan odunları topladık ama mazotun fiyatı çok yüksek, insanların satın alma imkanı yok. Bu konuda sıkıntılıyız. Diğer bir sıkıntı da yolların çoğunun kazılmış olması. Halep’e gidiş geliş yolları kapalı” ifadelerini kullandı.

Tarık isimli sığınmacı, kaldıkları kapım bombalandığını bildirerek, “Bu kampı çok hızlı kurduk. Halepliyim, Kürt Dağı’ndaki Obin kampına gittik orası bombalanınca başka bir kampa geçtik ve son olarak bu kampa geldik. Biraz önce odun kırdık ama sobalarımız yok. Yardımseverlerden soba yardımı bekliyoruz. Bu kışın zor geçeceğini tahmin ediyoruz, çünkü yaz çok sıcak geçti. Odunumuz da çok az zaten bu bölgede odun pek bulunmuyor. Sadece bulabildiğimizi getiriyoruz” dedi.

Cisr el Şuğur bölgesinden 1-2 yıl göç ettiklerini ifade eden Misbah Bereket isimli sığınmacı, “Bizim için göç çok zordu, 3-4 kamp değiştirdik. Önce Obin kampındaydık sonra Ayn El Beydah daha sonra da El Hırbey kampına en sonunda da buraya geldik. Bizim için durum çok zordu. 3 engelli çocuğum var. Kış mevsimine giriyoruz ve şiddetli soğuk var. Ben de hastayım. Çocuklarımda da böbrek hastalığı var. Soba, odun yardımı hiç görmedik. Bazı yardımseverler dağdan odunları kesip bize verdi” dedi. Yardımseverlerden en azından bu kışın bir destek beklediklerini bildiren Bereket, “Halımız yok yerlerde oturuyoruz, üzerimize atacak yorganımız yok. Sobamız yok, yakıt olarak kullanacağımız hiçbir şey yok. Gıda yardımı yok, ekmek alacak imkanımız yok. Umudumuz yardımseverlerde, belki kalpleri yumuşar” diyerek yardım beklediklerini bildirdi.