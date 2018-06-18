Lazralli nefes kesti

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde "Laz Ralli" tahta araba şenliğinin bu yıl sekizincisi yapıldı. Çocuklar, gençler ve veteranlar olmak üzere 3 kategoride düzenlenen yarışlara toplam 28 kişi katıldı. Yarışmacıların kendi elleriyle yapıp geliştirdikleri tahta arabalar ile katıldıkları yarışlar kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Müsabakalarda hız sınırını aşan yarışmacılar bitiş noktasında durmakta güçlük çekerken, küçük çaplı kazalar da yaşandı. Bu kazalarda 2 kişi yaralandı.

Mekaleskirit Köyleri Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenlikte, yarışmadan önce tahta arabaların parkura uygun olup olmadığı tek tek kontrol edildi. Daha sonra kontrolü tamamlanan araçarın sahipleri kura ile karşılaştı, karşılaşan araçlar ise kamyon yardımı ile başlangıç noktasına taşındı. Başlangıç noktasından mantar tabanca ile verilen startın ardından yarışmacılar parkurda birbirlerini sollamak için mücadele verdi.

Hasan Fehmi Demir