Le Guen: 'Beşiktaş’ı huzursuz etmek için elimizden geleni yapacağız'

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekipte hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi Fransız teknik adam Paul Le Guen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zor bir maç olacağını ifade eden Le Guen, “Bizim için güzel bir macera ve deneyim olacak. Biz belki favori değiliz, onlar favori ama iyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız. Onları rahatsız etmek, huzursuz etmek, doğru yolda olduğumuzu göstermek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Maçın öneminin farkındayım”

Maçın önemini bildiğini dile getiren Fransız çalıştırıcı, “Gelmeden önce de biliyordum ama burada geçirdiğim süre içerisinde daha fazla farkına vardım bu maçın ne kadar önemli olduğunun. Şehir içinde zaman zaman taraftarlar ile denk geliyoruz. Onlar da bu konunun altını çok fazla çiziyor. Tamamen farkında olduğumu söyleyebilirim. İşte o yüzden de hafta başından beri sahadaki çalışmalarımız ve konsantrasyonumuz daha üst seviyede. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Zor bir maç. Hepimiz bunun farkındayız ama umuyorum ki İstanbul’dan bir şeyler alarak döneceğiz” diye konuştu.

“Delarge ve Ekoko kadroda olacaklar”

Delarge ve Ekoko’nun Beşiktaş maçında oynamasının muhtemel olduğunu ifade eden Le Guen, “Henüz rekabetçi seviyeye hazır değiller, antrenman eksiklikleri, maç eksiklikleri var ama mutlaka kadroda olacaklar. İlk 11’demi başlarlar, yedek mi olurlar emin değilim ama ikisinin de kadroda olacakları kesin” şeklinde konuştu.

“Ekoko transferi beni çok mutlu etti”

Transfer çalışmalarına ilişkin sorulan sorulara ise Le Guen, şu yanıtı verdi:

“Beşiktaş maçından sonra bu konuyla alakalı durumlara bakacağız. Daha fazla eğileceğiz. Şu anda sadece bu maça konsantre olmak istiyorum. Şu an sadece bu maçta kadroda olabilecek oyuncularıma eğilmek istiyorum. Sonrasında mutlaka ki kadroya destek olabilecek oyuncularla alakalı çalışmalarımızı yürüteceğiz ama transferde adım adım gidiyor olmamız gerçekten hoşuma gidiyor. Ekoko transferi beni çok memnun etti. Bir fırsat transferi aslında. İyi bir oyuncu ve serbest bir oyuncuydu. En iyi durumuna geri dönmesi için en az 3 hafta daha antrenmanlara devam etmesi gerecek. Genel olarak iyi bir transfer olduğunu söyleyebilirim.”

Timsah, yarın İstanbul yolcusu

Öte yandan sabah saatlerinde yapılan antrenman tesislerde yapılan yaklaşık 30 dakikalık toplantının ardından başladı. İlk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çalışmaya sakatlıkları nedeniyle Kubilay Kanatsızkuş, Josua John, Rüştü Hanlı ile tedavileri devam eden Emre Taşdemir, Furkan Özçal ile Serdar Kurtuluş katılmadı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı çalışmanın ardından öğleden sonra İstanbul’a giderek kampa girecek.

Mesut Alan

Mesut Alan