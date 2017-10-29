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Le Guen: 'Bir tarz geliştirdik ve bunu iyiye götürüyoruz'

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Antalyaspor’a karşı aldıkları farklı galibiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kazanmak güzel, bu şekilde kazanmak daha da güzel. Bir tarz geliştirdik ve git gide iyiye götürüyoruz. Takım olarak daha da iddialı konuma gelmek için daha çok çalışmalıyız” dedi.

Le Guen: Bir tarz geliştirdik ve bunu iyiye götürüyoruz

29 Ekim 2017 19:11

Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Çok mutluyum galibiyetten ve oynama biçimimizden. Bugün milli bir bayram. Onun için de özel oldu. Kazanmak güzel, bu şekilde kazanmak daha da güzel. Stadyumdaki insanların mutlu ayrılması beni çok mutlu ediyor. Takım olarak daha da iddialı konuma gelmek için daha çok çalışmalıyız. Bir tarz geliştirdik ve git gide iyiye götürüyoruz ama ileriye götürmemiz gereken noktalar var” dedi.

“Antalyaspor ile 1 ay sonra yerine bugün oynamayı tercih ederdim”

Farklı galibiyetin kendileri için güzel bir sürpriz olduğunu dile getiren Le Guen, “Antalyaspor ile 1 ay sonra oynamak yerine bugün oynamayı tercih ederdim. Leonardo’nun varlığı ve bazı oyuncuların varlığıyla onların 1 ay sonra rakipler için çok tehlikeli olacağını şimdiden gözlemleyebiliyorum. Bizim için güzel bir sürpriz oldu. Hedefleri konuşmak için henüz erken. Kanatlarda Aziz’in ve Barış’ın performansından memnunum. Ertuğrul’u da buna ekleyebilirim. Ben ilk yarıdan gerçekten çok memnun ayrıldım. Çok az pozisyon, hatta hiç pozisyon vermedik. Harun hiç kurtarış yapmak zorunda kalmadı. Şimdi bunun devamlılığını sağlamamız gerekecek” şeklinde konuştu. 

Mesut Alan

Etiketler: antalyaspor, Bursaspor, Paul Le Guen

 

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