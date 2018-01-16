Diğer
Kategoriler

Le Guen: 'Büyük hayal kırıklığı yaşadım'

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etmelerine rağmen kupaya veda ettikleri maça ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Öncelikle büyük hayal kırıklığı yaşadığımı belirtmek istiyorum. Elendik, kupanın dışında kaldık. Elimizden gelen maksimum eforu sarf ettik" dedi.

Le Guen: Büyük hayal kırıklığı yaşadım

16 Ocak 2018 19:23

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Bursaspor, 1-0’ın rövanşında sahadan 2-1 galip ayrılmasına rağmen turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Öncelikle büyük hayal kırıklığı yaşadığımı belirtmek istiyorum. Elendik, kupanın dışında kaldık. Elimizden gelen maksimum eforu sarf ettik. İlk gole rağmen başımızı dik tuttuk. Bir şekilde döndük. Yeterince iyi değildik ama şanslı da değildik. Son dakikada direkten dönen top içeriye girseydi turu atlayan taraf olacaktık. Bugün nasıl savaştıysak, eminim ki sezonun geri kalanı için güzel anılar yaşayacağız” dedi.

"Saygı çok önemli"

Hakemler hakkında yorum yapmak istemediğini de dile getiren Fransız çalıştırıcı, “Alışkın değilim hakemler üzerine konuşmaya. Konuşmak istediğim şeyler var ama konuşmamam herkesin iyiliğine olacak. Altını çizmek istediğim konu var saygı. Saygı çok önemli. Kaybeden de kazanan da olsanız saygı unsurunu atlamamalısınız. Birileri bunu atladılar, saygıyı unuttular. Bugün itibariyle bu beni mutsuz etti” şeklinde konuştu.

Mesut Alan - Samet Doğru
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç