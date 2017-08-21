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Le Guen futbolcuları uyardı: Başımız belaya girer

Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bursaspor’da Teknik Direktör Paul Le Guen, antrenmanda oyuncularına yönelik yaptığı konuşmada, “Herkes maçlarda yüzde 100’ünü sahaya yansıtmazsa başımız belaya girer” dedi.

Le Guen futbolcuları uyardı: Başımız belaya girer

21 Ağustos 2017 18:44

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı. Alanyaspor’a karşı son dakikalarda atılan golle gelen galibiyet sonrası Bursasporlu oyuncuların yüzleri gülerken, Teknik Direktör Paul Le Guen, antrenman öncesi oyuncularına yönelik yaptığı konuşmada önemli uyarılarda bulundu.

"BAŞIMIZ BELAYA GİRER"

Alanyaspor maçındaki hataları anlatan Le Guen, “Maçı kazandık. Hepinizi kutluyorum. Futbol kişilere mütevazi olmayı öğretir. Hem kazandık hem de güçlü takım olma yolunda önemli adımlar attık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Herkes maçlarda yüzde 100’ünü sahaya yansıtmazsa başımız belaya girer. Şimdi kazandık. İyi sonuçları devam ettirmek için çok çalışmalıyız. Bunun için herkesten çok çalışmasını ve maçın son düdüğüne kadar asılmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

EKOKO ANTRENMANA ÇIKTI

Yeşil-beyazlıların bugün sağlık kontrolünden geçirdiği yeni transferi Jires Kembo Ekoko, akşam saatlerinde yapılan antrenmana katıldı. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al-Nasr Kulübü’nde forma giyen Ekoko’nun 1 aydır Fransa’da antrenman yaptığı ve Beşiktaş maçının ardından lige hazır duruma geleceği öğrenildi.

BİLAL TAKIMA DÖNDÜ

Öte yandan sezon başı yapılan çalışmalarda ayağından sakatlanan ve uzun süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu Bilal Kısa da takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlığı süren isimlerden Deniz Yılmaz ile Tomas Necid, Alanyaspor maçında ilk 11’de oynayan futbolcularla birlikte yenilenme antrenmanına katıldı.

PİLOT TAKIM İLE HAZIRLIK MAÇI

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. Yeşil beyazlılar, saat 17.00’de ise pilot takım olan Yeşil Bursa ile hazırlık karşılaşması oynayarak Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Mesut Alan 


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