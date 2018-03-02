Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak ligde 9 maç sonra galibiyete uzandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Hayal kırıklığı yaşamıyorum, mutluyum bu akşam. Uzun zaman olmuştu. Oyuncularım hak ettiler kazanmayı. Tüm eleştirilere rağmen, tüm yaşananlara rağmen çok çalışmaya devam ettiler. Yalnızca bir maç kazandık. Mütevazi olmaya devam etmeliyiz. Daha da mütevazi olmalıyız” dedi.

“Oyuncularım birlik oldular”

Maçlarda anahtarın oyuncuların elinde olduğuna dikkat çeken Le Guen, “Bunun farkında olmalıyız. Onların kapıları açabilme özellikleri bizim için önemli oluyor. Jires’i, Shehu’yu böyle görebilmek önemliydi. Oyuncularım birlik oldular. İçinde bulunduğumuz durumu hesaba katarsak birlik olmaları çok önemliydi” diye konuştu.

“Her zamanki gibi çalıştım”

Farklı mağlup olunan Galatasaray maçının ardından eleştirilerin odak noktasında olduğunun hatırlatılarak, “Bu süreçte neler yaşadınız?” sorusuna ise Le Guen, şu yanıtı verdi:

“Her zamanki gibi çalıştım. Eleştiriler her zaman önemlidir ama benim oyuncularımla ilişkimden daha önemli değil. Sizlerin eleştirileriniz önemli, ama...”

“Onlara daha fazla yaklaşmak istemedim”

Teknik direktörler ile taraftarlar arasında hassas bir ilişkinin olduğunu ifade eden Fransız teknik adam, "Sezon başında taraftarlarımız beni yanlarına çağırdığında ben belli mesafeye kadar gidip daha fazla gitmemiştim. Teknik direktörler ile taraftarlar arasındaki ilişki hassastır. Yeni geldiğimde insanlar ilgi göstermişti ama daha henüz bir maç bile kaybetmemiştik. İnsanlar yeni teknik direktör geldiğinde hayal kuruyorlar. Belki de takımı şampiyon yapacağınızı zannediyorlar. Ben de bu yüzden gitmedim. Onlara daha fazla yaklaşmak istemedim. Kazanamayacağımız bir dönem olacağının farkındaydım. Bir maç kazanıldığında çok iyi hissetmek, ya da kaybettiğinde çok kötü hissetmek doğru değil” diye konuştu.

Mesut Alan - Ahmet Faruk Çabuk

