Le Guen: 'Takım olarak savaşmaya hazırız'

Süper Lig’in 19. haftasında 27 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi Teknik Direktör Paul Le Guen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başakşehir maçında hayal kırıklığı yaşadığını defalarca söylediğini aktaran Le Guen, “Bunun belli sebepleri vardı. Umduğumuz sonucu alamadık bu karşılaşmadan. Umutsuzum değilim kesinlikle. Takımımdan bir reaksiyon bekliyorum. İyi sonuçlara geri dönüş yapacağımızı, iyi sonuçlar almaya tekrardan başlayacağımıza inanıyorum. Bunu söyledim ama başımız dik. Takım olarak savaşmaya hazırız. Önümüzde bir deplasman karşılaşması var. Ben eminim ki bu karşılaşmadan mutlaka bir şeyler çıkartacağız, çıkarmamız gerekiyor. Zor ve yoğun bir lig Türkiye ligi. Herkesin birbirine yakın olduğu yoğun bir lig. Mutlaka bir şeyler kazanacağımıza inanıyorum bu karşılaşmadan ama her şeyden önce savaşacağız” dedi.

"Böyle bir ceza olamaz"

Bir basın mensubunun, ‘Başakşehir yenilgisinin bir cezası olacak mı?’ şeklindeki sorusunu yanıtlayan deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

“Ceza kelimesini kullanmak çok doğru mu emin değilim. 11’de olmamak hiçbir zaman ceza değildir. Böyle bir ceza olamaz. Ben bir teknik direktörüm ve seçim yapmak zorundayım. Bu tarz maçlardan sonra böyle değerlendirmeleri yapmak, akıllardan böyle şeylerin geçmesi normaldir ama takım içinde bir rekabet var. İyi olanın oynaması gereken bir rekabet, bir yarışma var. Ben de bu yarışmanın hakemiyim. İyi olan kimseyi sahaya koymak konusunda görevliyim."

"Konuştuklarımız bizim aramızda"

Futbolcularıyla bazı görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Fransız teknik adam, “Bunlar her zaman yaptığımız görüşmeler. Kazansak da bazı görüşmeler gerçekleştiriyorum oyuncularımla, kaybetsek de. Böyle bir mağlubiyetten sonra gerçekleştirdiğimiz rutin görüşmelerin çapı biraz değişiyor. Belli adaplar olmalı oyuncularla aramızda. Onlarla bir görüşme yapıyorum ve bu görüşme tabi ki de onlarla benim aramda kalacak. Konuştuklarımız bizim aramızda. Onlar bilir, ben bilirim ama basın önünde bu konuştuklarımızı anlatmayacağım" dedi.

Batalla’nın tedavisine devam edildi

Öte yandan yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren Ertuğrul Ersoy, Emre Taşdemir ve Kofi Atta, takımdan ayrı düz koşu yaparken, kaptan Batalla’nın ise tedavisine devam edildi.

Kubilay Kanatsızkuş ameliyat oldu

Genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş da kasığından geçirdiği sakatlık sebebiyle bugün Katar'da kasık fıtığı ameliyatı geçirdi. Kubilay, ameliyatın ardından yaklaşık 1 hafta sürecek tedavi programından sonra Bursa'ya gelecek ve tedavisine burada devam edilecek.

Genç oyuncunun 3 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara katılacağı bildirildi.

Alanya yolculuğu yarın

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanın ardından saat 16.00’da Yenişehir Havaalanı’ndan özel uçakla Alanya’ya gidecek.

Mesut Alan