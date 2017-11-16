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Le Guen: 'Titi ve Agu büyük eksiklik'

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, ligin 12. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Titi ve Agu’nun kendileri için büyük eksiklik olduğunu belirterek, "Bunu kabullenmemiz gerekiyor. İlk 11’imizin düzenli oynayan oyuncuları. Bununla birlikte yerine gelecek oyunculara da tamamen güveniyorum" dedi.

Le Guen: Titi ve Agu büyük eksiklik

16 Kasım 2017 14:47

Süper Lig’in 12. haftasında cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekipte, hazırlıklar sürüyor. Öğle saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Milli takım araları her zaman özel oluyor bu tarz durumlarda. Tam takım olarak çalışamıyorsunuz ister istemez. Bu anlamda baktığınızda da Göztepe maçından önce bu 1-2 antrenman çok daha fazla önemli. Oyuncularımız geri dönmüş oluyorlar. Bizim de onlarla taktiksel temelimizi hatırlamak için yapacağımız antrenmanlar önem kazanıyor” şeklinde konuştu.

"İkisi de bizim için çok büyük eksiklik"

Sakatlığı bulunan Mikel Agu ve kart cezalısı Titi’nin forma giyemeyeceğinin hatırlatılması üzerine ise Fransız teknik adam, “Yerine oynayacak oyunculara güveniyorum. İkisi de bizim için çok büyük eksiklik. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. İlk 11’imizin düzenli oynayan oyuncuları. Bununla birlikte yerine gelecek oyunculara da tamamen güveniyorum” diye konuştu.

“Oyuncularımızın kendilerini maça vermeleri adına çok fazla şey yapıyoruz”

Taraftarların desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, “Antalyaspor karşılaşması bizim için çok önemliydi. Taraftarımız o karşılaşma için destekleriyle karar verici bir mekanizma haline gelmişti. Milli takımlardan dönüşlerde oyuncuların konsantrasyonunu sağlayabilmeleri açısından çok büyük önem arz ediyor. Oyuncularımızın konsantrasyonu, kendilerini maça vermeleri adına çok fazla şey yapıyoruz. Taraftarlarımızın varlığı ve desteği oyuncuların bu dönüşlerini daha yumuşak bir geçiş yapabilmesi açısından hayati önem taşıyor” dedi.

“Sistem değişikliği bizim kafamızda her zaman var”

Eksiklerin olması sebebiyle sistem değişikliğine gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine Le Guen, “Sistem değişikliği bizim kafamızda her zaman var. Her zaman göz önünde bulundurduğum faktörlerden biri ama bunun kararını kameraların önünde, basın mensuplarının karşısında almayacağım ya da bu kararı maçtan önce açıklamayacağım. Siz de taktiği maçın hemen öncesinde göreceksiniz” cevabını verdi.

Mesut Alan
 

Etiketler: Bursaspor

 

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