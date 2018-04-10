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Le Guen'in yerine Mustafa Er

Bursaspor’da Fransız çalıştırıcı Le Guen ile yollar ayrılıyor. Kalan 6 haftalık periyotta takımın başına yardımcı antrenör Mustafa Er’in geçeceği öğrenildi.

Le Guenin yerine Mustafa Er

10 Nisan 2018 10:01

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından düşme hattına yaklaşan yeşil-beyazlı takımda Teknik Direktör Le Guen ile yollar ayrılıyor. Dün yönetimin deneyimli çalıştırıcı ile yaptığı uzun süren görüşmeden ayrılık kararı çıktı. Kararın bugün resmi olarak da duyurulması beklenirken, Fransız çalıştırıcının yerine yardımcı antrenör Mustafa Er’in geçeceği bildirildi. Kalan 6 haftalık periyodu en az kayıpla geçmek isteyen Bursaspor’da, Mustafa Er’in kalan maçlarda Arjantinli yıldız Batalla’yı yardımcısı gibi görevlendireceği öğrenildi.

34 maçta 14 mağlubiyet

Fransız teknik adam Bursaspor’un başında 28 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere toplam 34 maça çıktı. Bu maçların 13’ünü kazanan yeşil-beyazlı ekip, 14 maçta ise sahadan puansız ayrıldı.

Mustafa Er Trabzonspor maçında görev almıştı

Geçen sezon düşme potasında yer alan Bursaspor’da, 34. haftada oynanacak kritik Trabzonspor maçı öncesi takım Mustafa Er’e emanet edilmişti. Genç çalıştırıcı, maç öncesi ve sonrası verdiği sınavla geçer not alırken, sahadan 2-1 galip ayrılan Bursaspor 6 hafta sonra kazanmayı başarmış ve ligde kalmıştı.  

Mesut Alan
 

 

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