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Le Pen: Euro öldü

Fransa’da Cumhurbaşkanı Adayı Marine Le Pen, euronun öldüğünü ifade ederek, “Euro, Fransız ekonomisi için bir yük. Ekonomiyi düzeltebilmek için kendi para birimimizi kontrol etmemiz gerekiyor” dedi.

Le Pen: Euro öldü

30 Nisan 2017 13:35

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı ikinci turu için yarış devam ederken, aşırı sağcı aday Marine Le Pen’den önemli bir açıklama geldi. “Euro öldü” diyen Le Pen, ülkenin eski para birimine geri dönülmesi gerektiğini ifade etti. Fransa’da yayınlanan bir gazete konuşan Le Pen, “Euro, Fransız ekonomisi için bir yük. Ekonomiyi düzeltebilmek için kendi para birimimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü, tek para birimi yük haline geldi” ifadelerini kullandı.

Ulusal para birimini kontrol etme hakkını sağlamayı planladığını belirten Le Pen, euronun uluslararası ticaretle uğraşan büyük şirketler tarafından kullanılan paraya döndüğünü dile getirdi.

Le Pen, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ülkenin Avrupa Birliğinden ayrılması için referandum yapmayı planlıyor. 23 Nisan’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ilk turunda Le Pen ve Emmanuel Macron en yüksek oyu alan iki aday olmuş ve 7 Mayıs’ta yapılacak ikinci tura çıkmaya hak kazanmışlardı.


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