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Le Pen’e Lübnan’da başörtü krizi

Fransa’da aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, temaslarda bulunmak üzere geldiği Beyrut’ta başörtü takmasını isteyen Baş Müftü ile görüşmesini iptal etti.


21 Şubat 2017 13:03

Fransa’da aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Lübnan’daki temaslarına devam ediyor. Baş Müftü Abdellatif Deriane ile gerçekleştireceği görüşme için Deriane’nin ofisine gelen Le Pen’e, bir başörtü uzatıldı.

Marine Le Pen, 2015 yılında Kahire ziyaretinde Baş Müftü Ahmed El Tayeb ile gerçekleştirdiği görüşmesinde başını kapatmadığını hatırlatarak, “Büyük Müftüye saygımı iletirsiniz ama kapanmam” ifadelerini kullandı. Başını kapatmayı reddeden Le Pen, görüşmeyi de iptal ederek ofisten ayrıldı. 

Etiketler: başörtü krizi, Le Pen, lübnan


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