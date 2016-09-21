İhtiyaca hizmet eden ürünleriyle ara toptancı maliyetlerinden sıyrılarak son kullanıcının daha uygun fiyatlara tasarruf yapmasının önünü açmayı hedefleyen Easy Led, 2015 yılında kullanıma açtığı Led Vitrini (www.ledvitrini.com) adlı E-Ticaret platformuyla kısa sürede sektörde rekabete öncü olarak yakın vade hedeflerini tamamladı.

Geniş ürün yelpazesinin yanında müşteri memnuniyetinin satış sonrası hizmetle de doğru orantılı olduğunun bilincinde hareket eden Led Vitrini, profesyonel teknik ve müşteri ilişkileri kadrosuyla hizmet vermeye devam ediyor.

Kalitenin hizmetle birleşmesinin örneği olarak değerlendirilebilecek bu yapı, son kullanıcı çıkarlarını güderek daha iyi hizmet vermek çabasında olduğunu ortaya koymuş durumda. Son olarak bir makale yayınlayan Led Vitrini yetkilileri, LED teknolojisi ve gelişimini anlattı.

İşte o açıklama;

LED ve LED aydınlatma nedir?

Light Emitting Diode yani ışık yayan diyot. Bizim bildiğimiz adı ise “LED”. Aydınlatma sektöründeki gelişmelerin Everest’i olarak kabul edilen, buna rağmen her geçen gün yeni teknolojilere bürünerek hayatımızın her alanına adım atan -temelde elektronik devre elemanları.

Üretildiği ilk zamanlarda sadece elektronik devre elemanı olarak kullanılan bu ürünün zaman içerisinde aydınlatmanın ve tasarrufun en önemli elemanı olacağı kimin aklına gelirdi?

Kullandığı enerjinin ısıya dönüşme oranının eski aydınlatma ürünlerine göre fazlasıyla dibe vurmasına sebep olan LED, bu sayede daha fazla ışık sağlar. Titreşim ve şok etkilerine dayanıklı olması, hareket halinde kullanılmasına ve bu sayede aktif bir kullanım olanağı sağlamasına yarar.

LED’lerin Ömrü Ne Kadardır?

Elektriksel, ısıl ve çevresel etkiler, PCB yapısı gibi etkenler değerlendirildiğinde LED ömrünün 50.000 saate ulaştığı kabul edilir.

LED Seçerken Yanlış Yapılan Tercihler

Birçok tüketici LED'in ışık şiddetinin mümkün olduğu kadar yüksek olmasını ister. LED'lerden elde edilen ışık şiddeti, çipin içinden geçen akımla doğru orantılı olduğu için akım arttıkça ışık şiddeti de artacaktır. Bu durumda LED'in özdirencinden dolayı açığa çıkan ısı artacak ve normal hizmet ömründen önce kullanılamaz hale gelecektir.

Örnek olarak 30 mA’lik bir LED çipinden 35-40 mA akım geçmesi sağlanırsa yüksek ışık değerleri elde edilebilir ancak LED ömrü oldukça düşecektir.

Bu bilgiler ışığında söyleyebileceğimiz en önemli şey, kısa vadede olumlu etkiler sağlasa da ısının LED'in en büyük düşmanı olduğudur.

Şerit LED

PCB denilen baskılı devre elemanı üzerine belirli aralıklarla dizilmiş LED aydınlatma çiplerinden oluşturulan dekoratif aydınlatma ürününe Şerit LED denir. İç mekanlarda kullanılmak üzere üretilmiş şerit LED ürünleri IP20 standardına göre üretilir. Buna karşın dış ortamlarda kullanılmaya uygun şerit LED ürünlerinin üzerindeki silikon IP44 standartlarına uyum sağlamak için kullanılır. Silikonlu şerit LED ürünleri maliyet bakımından iç mekan ürünlerine göre yüksek olduğundan az da olsa fiyat farkı çıkmaktadır. Ancak ticari amaçla ilk kullanıldığı döneme göre rekabet dolayısıyla fazlasıyla düşen fiyatlar son kullanıcının da tasarrufa el atmaktan korkmamasını sağlamaktadır.

Double PCB Şerit LED (İki Kat Baskılı Devre Kartı)

Şerit LED ürünlerinde kullanılan bu teknoloji, hızlı elektron akışına yardım ederek led çiplerinin daha az ısınmasını, akım kaybı yaşamadan daha fazla ışığa ve ömre olanak sağlamak için üretilmiştir. Günümüzde yoğun olarak 3 çipli şerit led ürünlerinde kullanılır.

Renkli LED’ler ve RGB LED

LED tek renk ışık kaynağıdır. Ticari anlamda kullanıldığında dekoratif görüntüler elde etmek için tek renkli kullanılabileceği gibi, farklı renklerde LED ışıklarını karıştırarak değişik ara renkler elde edilebilir. Bunun için yapılması gereken şey; üç ana renkten (kırmızı, yeşil, mavi) oluşan LED dizinlerini karıştıran RGB kontrol cihazları kullanmaktır.

LED Panel

Alüminyum bir kasa içerisine belirli aralıklarla dizilmiş aydınlatma çipleri ile oluşturulan LED panel ürünleri, tasarruflu aydınlatma kategorisinin en çok satanlarından olma başarısını kısa süre içerisinde elde etmiştir. İstenilen güç seçenekleri ve boyutlara göre üretimi bulunan bu ürünler ince (slim) tasarım olarak kullanıcıların görsel ihtiyaçlarına da hitap etme özelliği taşımaktadır.

LED Projektör

Aydınlatmada Everest kabul edildiğini daha önce belirttiğimiz LED teknolojisi durmak bilmeden kendini yenilemeye devam etmektedir. LED projektör ürünlerinde kullanılan COB (Chip On Board) yani birden fazla LED aydınlatma çipinin bir kart üzerinde toplanması teknolojisi ile daha yüksek performans sağlamak hedeflenmiştir.

LED Spot

Güçlü ışığıyla, genelde kırıcı kullanılmayan ön yüzeylerinin sağladığı kolaylık sayesinde ışık havuzları, niş vb. alanlarda ihtiyacın karşılanması görevini yerine getiren LED spot, kategorisinde barındırdığı COB teknolojisine sahip ürünlerle de kullanıcılar tarafından oldukça yoğun talep edilen ürünlerdir.

LED aydınlatma ürünlerinin gelişimini sürdürmesi ve yakın gelecekte saymış olduğumuz ürünlerin artmasının yanı sıra aynı ürünlerin daha verimli versiyonlarının üretilmesi beklenen gelişmelerdir.

Aydınlatma teknolojisini, ürünleri kadar kaliteli bilgiler sunan Led Vitrini’nden takip etmeye devam edin!

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