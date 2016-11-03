“Kadın ve Yaşam” Ana Teması ile sürdürülecek yeni akademik yılın resmi olarak başladığı ilk günün “Onur Konuğu” Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ydı. KAÜ’nün Lefkoşa yerleşkesindeki, Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen akademik törene, KAÜ’nün akademisyenleri ve öğrencileri ev sahipliği yaparken; Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova, KAÜ Kurucu Rektörü Sayın Serhat Akpınar ile “Kadın ve Yaşam” Ana Teması üzerine, akademik yılın ilk dersini veren; UBP Milletvekili İzlem Gürçağ da katıldı. ‘Kardeş Üniversite’ olan GAÜ’nün akademik ve idari kadrosu da törende, KAÜ’yü yalnız bırakmadı.

Törende yaptığı konuşmasında, Lefkoşa Suriçi’nin tarihsel dokusunun korunması, resterasyonu ve yaşatılmasının sadece fiziki bir olay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı; “Sadece, binaların restore edilmesi olayı sınırlı bir konu değil, ona hayat katmak lazım. Her şeyden önce Suriçi’ne, Lefkoşa’ya böylesi bir değer katıldığı için, Lefkoşa’nın eski bir belediye başkanı olarak, duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Üniversite’nin Amblemi’nden zaten belli, bu değerin bir simgesi bence, bu amblemden Lefkoşa’nın Surları’nı, Girne Kapısı’nı seçebiliyorum. Hele tabi ki fakültelerden birinin; güzel sanatlar olması, içinde mimariyi barındırıyor olması, bence çok ciddi bir katkıdır. Bunun başarı ile sürmesini temenni ediyorum. Bu bölgeye katacağı değer kadar, Girne Amerikan Üniversitesi’ni ve onun kardeş kuruluşu, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’ne de ciddi yararlar sağlamasını da temenni ediyorum” dedi.

“Verimli ve başarılı bir öğrenim hayatı diliyorum”

KAÜ 2016-2017 Akademik Yılı Açılışı Töreni’nin “Onur Konuğu” olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tören çıkışında gazetecilerin sorduğu bir soruya karşılık olarak; “Her yeni gün bir heyecandır, her yeni açılış da sanıyorum ki, akademik dünyada başka bir heyecan yaratıyor. Ben, her şeyden önce, bu heyecanı yaşayan genç arkadaşlara seslenmek isterim. Surlariçi’ne Lefkoşa’nın kalbi olarak bakarım. Bu tarihsel doku içerisinde, kendilerine verimli ve başarılı bir öğrenim hayatı diliyorum. Burada edinecekleri bilgi ve deneyimi, gelecekteki yaşamlarında en iyi şekilde kullanmalarını diliyorum ve inanıyorum ki; bu güzel tarihsel ortamda, çok güzel, başarılı yıllar geçireceklerdir. Bu müesseseye de, yani Girne Amerikan Üniversitesi’ne, bu köklü müesseseye diyelim, çünkü 32 yıl, az bir zaman dilimi değil, önemli bir zaman dilimidir ve onun yavrusu; Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’ne de, daha nice uzun başarılı yıllar diliyorum” yanıtını da verdi.

