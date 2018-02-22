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Leipzig Napoli canlı izle ! Leipzig Napoli Canlı Skor

Leipzig Napoli maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler internet üzerinden Leipzig Napoli maçı canlı izle aramaları yapıyor. Karşılaşma ile ilgli tüm bilgilere ve maçı canlı izleme imkanına bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

Leipzig Napoli canlı izle ! Leipzig Napoli Canlı Skor

22 Şubat 2018 21:49

CANLI SKOR

Leipzig:0 Napoli:1

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında bu akşam Alman ekibi Leipzig, köklü İtalyan kulübü Napoli ile karşılaşıyor İlk maçında Napoli'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Leipzig bu kez rakibini kendi sahasında konuk edecek. Mücadeleyi canlı izleme imkanı ise bu sayfamızda yer alıyor...

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NOT: ÜYELİK GEREKTİREBİLİR

LEİPZİG NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA,NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Leipzig sahasında Napoli'yi konuk edecek. Bu akşam TSİ 21.00'de RedBull Arena'da oynanacak maçı Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Leipzig-Napoli maçı Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.

LEİPZİG VE NAPOLİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLARINI 3.SIRADA TAMAMLADI

Maurizio Sarri yönetimindeki Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Shakhtar Donetsk ve Feyenoord'la mücadele ettiği F Grubu'nun 3. sırada tamamladı.

Diğer yandan Ralph Hassenhüttl yönetimindeki RB Leipzig ise Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Porto ve Monaco ile mücadele ettiği G Grubu'nu 3. sırada tamamladı.

Etiketler: Leipzig Napoli canlı izle, Leipzig Napoli canlı skor

 

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