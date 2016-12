28 Ocak 2016'da başarıyla gerçekleşen "Great Barrier Reef" panoramasından sonra, Leipzig Panometer ziyaretçilerini şimdi de su altı dünyasına götürecek.360° panorama TITANIC panoramasında tüm zamanların en büyük gemi enkazı ele alınıyor ve felaketten 105 yıl sonra bugün, Atlantik'in dibinde duran okyanusun devi gözler önüne seriliyor. Ünlü panorama sanatçısı Yadegar Asisi, bu lüks yolcu gemisinin batışının yanı sıra insanoğlunun doğayı kontrol etmeye yönelik asırlık çabasını ele alıyor.

Güzel Sanatlar Müzesi, 12 Şubat-18 Haziran 2017 arasında açık kalacak olan özel sergisi "Nolde and the Bridge" ile gerçek bir renk fırtınası yaşıyor. Genç sanatçılardan oluşan "Bridge" grubunun içinde ekspresyonizmin en önemli temsilcilerinden bazıları yer alıyor ve grubun üyeleri olağanüstü bir ressam olan Emil Nolde'nin çalışmalarından etkileniyor. Kendilerinden neredeyse bir nesil daha yaşlı olan Nolde ile 1906'da başlayıp iki yıla varan işbirliklerinin sonucunda Almanya'da modern sanatın doğuşuna önayak oldular. Leipzig Müzesi tablolar, çizimler ve grafik baskıları içeren 150 çalışma içeren bir sergiyle, Alman sanat tarihinin heyecan verici bir sayfasını ilk kez olarak gözler önüne seriyor.

Çağdaş sanat meraklılarının ziyaret etmesi gereken yerlerden biriside Leipzig'de Spinnerei. Bir zamanlar kıta Avrupası'nın en büyük pamuk fabrikası olan mekanın duvarları şu anda onbir önemli galeriye ve 100'den fazla stüdyoya ev sahipliği yapıyor. Spinnerei, ziyaretçilerini yılda üç kez (14 Ocak, 29/30 Nisan ve 15/16 Eylül 2017'de) büyük bir tura davet ediyor. Hundertwasser Experience" enstalasyonun Almanya prömiyerinde, İtalyan sanatçı Gianfranco Iannuzzi önderliğindeki uluslararası sanatçı grubu "Immersive Art Factory", Leipzig'in batısındaki eski bir elektrik santralinin odalarını canlı, renkli ve büyüleyici bir Hundertwasser dünyasına dönüştürüyor. Büyük ölçekli video kurulumları sayesinde ziyaretçiler, 24 Ağustos 2017'ye kadar ressam ve mimar Friedensreich Hundertwasser'in çalışmalarından etkilenecek.

2017, Martin Luther'in tezini kilisenin kapısına asmasının 500'üncü yıl dönümü. Leipzig, Reformasyonun bu önemli Yıl Dönümüne kapsamlı bir etkinlik programı adıyor. Saksonların matbaa şehri ve Orta Almanya'nın Lutheran bölgesinin en büyük kenti, Martin Luther'in yazılarının yayılmasına büyük katkı sağlamış ve 1519'daki Leipzig Münazarası Luther'in Katolik Kilisesinden ayrılışını kesinleştirmiş. Leipzig'in, Yerel Tarih Müzesi, Baskı Sanatları Müzesi ve Güzel Sanatlar Müzesini de içeren müzelerinde, reformcunun Leipzig'deki ve Leipzig bölgesindeki çalışmalarını gösteren bir düzine sergi gerçekleşiyor. Çeşitli etkinlikler, "Luther and Bach" gibi temalı turlar ve "Kirchentag on the Way" kilise kongresi (25-28 Mayıs 2017) sayesinde Leipzig'de tarih hayat buluyor.

Türk Hava Yolları İstanbul'dan Leipzig/Halle'e haftada beş kez uçuyor.