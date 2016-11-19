Kırışıklıklardan, sivilce izlerinden, lekelerden ve gebelik sonrası çatlaklardan şikayet eden kişilerin Fraksiyonel Lazer Yöntemi şikayetlerinden kurtulabileceğini ifade eden Medical Park İzmir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ceylan Emir, tedavilerin 3 ila 5 seans olarak uygulandığını söyledi. Emir, "Kırışıklık, sivilce ve leke tedavisinde Fraksiyonel Lazer Tedavisi yöntemini kullanıyoruz. Tedavilerimiz 3 ila 5 seans olarak uygulanıyor. Her seans arası 1 aydır. Bazı ciltlerdeki sorunların çözümü için tek seans dahi yeterli olabilmektedir. Tedavi sonrasında uygulanan bölgede güneş yanığı gibi bir kızarıklık oluyor. Kızarıklık sonrası ciltte hafif koyulaşma ve ardından soyulma başlıyor ve 1 hafta devam ediyor. Bir hafta sonunda daha canlı parlak yeni bir cilt oluşuyor” dedi.

Güneşten korunun

Uzman Dr. Ceylan Emir, tedavinin başarısı için güneşten korunmanın önemine vurgu yaparak, "Uygulama sonrasında 1 ay yüksek faktörlü koruyucularıyla cilt korunmalıdır. Bu kremler cildi kış aylarındaki güneşin etkilerinden korur ve lekenin koyulaşmasını engeller. Kış ayları tedavi için en uygun zamanlardır. İzmir’de kış ayları kısa sürdüğü için cilt tedavisi yaptırmak isteyen hastalarımız bu süreyi iyi değerlendirmeliler. Hastanın uygulama öncesindeki bir aylık sürede güneşlenmesi veya solaryuma girmesini istemiyoruz. İşlem süresi 15-20 dakikadır. Tedavi uygulanan bölgeye 24 saat kadar su temas etmemeli. Soyulma süreci tamamlanana kadar sık sık nemlendirici kullanılmalıdır. 24 saat sona makyaj yapılabilir. Lazer cildi zedelemiyor, korkmaya gerek yok" dedi.