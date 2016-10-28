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Leman Sam sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı

Leman Sam, Kocaeli Gebze’de verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Leman Sam sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı

28 Ekim 2016 08:02
Leman Sam sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı - Tıkla İzle

Leman Sam, Bilimsel Kültürel Araştırmalar Yayıncılık ve Üretim Kooperatifi (BİLKAR) tarafından düzenlenen gecede Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde konser verdi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Leman Sam, konser alanını dolduran yaklaşık bin kişiye sevilen şarkılarını seslendirdi. Leman Sam, sahnede yaklaşık 2 saat kadar kaldı. ‘İlla’ ve ‘Rüzgar’ gibi ünlü şarkılarını seslendiren Sam, kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı.

“Bu kadar zarif bir dinleyici beni çok şaşırttı”
Konser için ilk kez Gebze’ye gelen Leman Sam, “Olağanüstüydü, harikuladeydi. İstanbul’da insanlar çok daha farklılaştı. Eskiden Anadolu’da konser açısından tansiyonu yüksek konserler yaşardık. Anadolu’daki şehirler zaman içerisinde kimliklerini kaybediyorlar büyük kentlere özeniyorlar. Bu şehirlerin kendilerine dokuları ve kimlikleri kalmadı. Bu yüzden Gebze beni çok şaşırttı. İzmit’e ve İstanbul’a bu kadar yakın bir yer, bu kadar aydınlık insanların bu kadar zarif bir dinleyici beni çok şaşırttı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben çok güzel ağırlandım. Sanıyorum onlarda buradan çok mutlu gittiler. Bir şarkıcı bundan daha fazla ne ister” dedi.

“Dizi Pazar gününe alındı, inşallah başladığı gibi devam eder”
Kızı Şevval Sam başrolünü oynadığı Bodrum Masalı isimli dizi ile ilgili de konuşan Sam, “Ben çok seviyorum. Pazar gününe aldılar yalnız. Orada biraz sıkıntı çıkar mı diye korkuyorum aslında. Çünkü çok fazla dizi var. Umuyorum aynen başladığı gibi devam eder. Çok aydınlık bir dizi. Ben çok sevdim. Çok dizi seyreden bir insan değilim ama önce kızım var diye izledim ama şimdi diziyi severek izliyorum” şeklinde konuştu.

“Benim için öncelik müzisyenlik”
Kendisi için dizi oyuncu mu yoksa şarkıcı olmak mı daha kolay şeklinde sorulan bir soruyu da yanıtlayan Sam, “Ben bir şarkıcıyım, müzisyenim. Zaman zaman oyunculuk teklifi geldiği oldu. Sanıyorum ben herhalde yapamam. Ben biraz canı tez bir insanım. Hazırlanmam lazım, sahneye çıkmam lazım. Gözüne bakıp insanların geri dönüşleri almam lazım. O kadar saat bekleyemeyebilirim. Benim için öncelik müzisyenlik” ifadelerini kullandı.

Konser bir grup küçük yaşta çocuk konser sırasında sahneye çıkarak Leman Sam’a çiçek hediye etti. Bu anlar salonda bulunanlara keyifli anlar yaşattı. 

Kaan Kızıl

Etiketler: leman sam


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