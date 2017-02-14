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Lenf bezi şişmesi, büyümesi, nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Lenf bezleri (Lenf düğümleri), enfeksiyon ve hastalıklara karşı vücudun savunma sisteminin önemli bir parçasıdır. Bu bezlerde, normalde lenfositler olarak adlandırılan, enfeksiyona engel oluşturan hücre grupları bulunur.

Lenf bezi şişmesi, büyümesi, nedenleri, belirtileri ve tedavisi

14 Şubat 2017 12:03

Lenfositler, enfeksiyona neden olan hücreleri veya zehirleri yok eden veya hareketsiz hale getiren antikorlar üretirler. Lenf bezleri büyüdüğünde veya şiştiğinde, bu durum enfeksiyon veya diğer hastalıklardan dolayı lenfosit sayılarının arttığı ve ekstra antikorlar üretmek için harekete geçtiği anlamına gelir. Nadiren, lenf bezi şişmesi özellikle bu şişliğin uzun sürmesi, kızarıklık veya hassasiyet gibi diğer iltihap bulguları yoksa, lenf bezlerinde tümörün varlığına işaret edebilir.

Lenf bezleri neden şişer (büyür)?

Normalde lenf nodları olarak da bilinen lenf bezleri, bezelye büyüklüğündedir hatta bazen de cilde dokununca özellikle misket kadar şiştiklerinde kolayca hissedilebilirler. Lenf bezi şişmesi genellikle enfeksiyon, özellikle de soğuk algınlığı gibi viral bir enfeksiyon nedeniyle meydana gelir. Bununla birlikte, bakteriyel enfeksiyonlar ve paraziter enfeksiyonlar gibi lenf bezi şişmesine neden olabilecek çeşitli başka enfeksiyon türleri de mevcuttur.

Lenf bezi şişmesine (büyümesine) neden olan sık rastlanan enfeksiyonlar:

Boğazda streptokok enfeksiyonu

Kulaktaki enfeksiyon

Diş apsesi

Enfekte yara

Kızamık

Kabakulak

Glandüler ateş

Lenf bezi şişmesine, büyümesine neden olan diğer enfeksiyon türleri

Kedi tırmalamasından kaynaklanan ateş

Toksoplazmoz (İyi pişmemiş veya çiğ et yenmesi yahut kedi dışkısı ile temas eden yiyeceklerin yenmesi ile bulaşan bir hastalıktır)

Frengi gibi cinsel yolla geçen hastalıklar

Tüberküloz (Verem)

Lenf bezi şişmesine, büyümesine neden olan bağışıklık sistemi hastalıkları

AIDS

Romatoid artrit (Eklemlerin sinovyal dokularını etkileyen kronik bir bağışıklık sistemi hastalığı)

Lupus (Akciğerleri, kalbi, kan hücrelerini, böbrekleri, cildi ve eklemleri etkileyen iltihabik bir hastalıktır.)

Lenf bezi şişmesine, büyümesine neden olan çeşitli kanser türleri:

Lösemi (Kan kanseri)

Lenfoma (Lenf dokusu kanseri)

Lenf bezi şişmesinin, büyümesinin diğer nedenleri

Soğuk algınlığı (grip, nezle)
Vücudun herhangi bir bölgesinde tümör
Ağız yaraları ve aftlar
Diş eti iltihabı, diş apseleri
Kronik kulak iltihabı
Bademcik iltihabı
İlaçların yan etkisi
Eklem iltihabı
Kawasaki hastalığı
Glikojen depolaması hastalıkları
Sarkoidoz
Beze humması
Kızamık
Streptokok boğaz ağrısı
Frengi
Hamilelik

Lenf bezi şişmesi (büyümesi) belirtileri

Lenf bezi şişmesi ile birlikte görülebilen belirtiler şunlardır:

Elle muayene edildiğinde acı duyma

Boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri

Bütün vücutta lenf bezi şişmesi meydana gelmesi (Bu durum genellikle öpücük hastalığı, AİDS, Romatoid artrit veya Lupus gibi bağışıklık sistemi hastalıklarından muzdarip olduğunuza işaret eder)

Lenf bezi şişmesinin olduğu yerde ciltte kızarma, iltihap

Lenf bezi şişmesi (büyümesi) tedavisi

Lenf bezinin şişmesinin tedavisi nedenine göre değişir. Lenf bezlerindeki şişlik ciddi bir nedenden kaynaklanmıyorsa, şişme olan yere sıcak su torbası tutmak, reçetesiz satılan ağrı kesicileri kullanmak şişliği indirmeye yardımcı olabilir.

Lenf bezi şişmesi, boğaz veya kulak arkası bölgesindeyse, Kulak Burun Boğaz doktoruna, vücudun diğer bölgelerinde ise Dahiliye doktoruna başvurmalısınız.

Lenf bezi, enfeksiyondan dolayı şiştiyse doktorunuz antibiyotik reçete edecektir. Bu şişlik ağrıya da neden oluyorsa, ağrı kesiciler de tedavide yer alan ilaçlardandır. Enfeksiyondan kaynaklı lenf bezi şişmesi için ilaç kullanmanın yanında bol bol dinlenmeli, meyve sebze yemeli, bol su içmelidir.

Lenf bezi şişmesinin nedeni, kanser veya iyi huylu tümörse, o tümör çıkarılmadan veya kanser tedavi edilmeden lenf bezi inmez. Gerekli durumlarda alınan kemoterapi tedavisi ile de lenf bezlerinin inmesi sağlanabilir.  

Kaynak: www.mavikadin.com

Etiketler: Kan kanseri, lenf bezi, Lenf bezi şişmesi, lenf bezi tedavisi


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