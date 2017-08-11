Lenfomada erken teşhisin önemi

VM Medical Park Samsun Hastanesi Erişkin Hematoloji Kliniğinden Doç.Dr. Özlem Şahin Balçık Lenfoma hakkında bilgilendirdi. Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, “2. Dünya Savaşı esnasında lenfoma (lenf bezi kanseri) hastası olan askerlerin kimyasal silah olarak kullanılan hardal gazına maruz kalmalarını takiben lenf bezlerinde küçülme olması tıp tarihinde bir devrim etkisi yapmıştır. Böylece bir kanser türünün ilaç tedavisi (kemoterapi) ile tam olarak iyileşebileceği (kür) görülmüştür. Lenfomanın; hodgkin ve hodgkin dışı olmak üzere iki ana tipi bulunmaktadır. Günümüzde lenfoma tedavisinde direkt kanser hücresi üzerine etki gösteren akıllı ilaçların da kullanımı ile çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Kanser aşısı ve kansere yönelik hücresel tedaviler ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir” dedi.

Lenfomanın erken teşhis ve tedavisine dikkat çeken Dr. Özlem Şahin Balçık, “Lenfoma erken evrede teşhis ve tedavi edilirse başarı oranı daha da artmaktadır. Lenfoma: Herhangi bir enfeksiyon durumu olmaksızın; boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezlerinde oluşan genellikle ağrısız, büyümeye devam eden şişlik; herhangi bir enfeksiyona bağlı gelişmeyen ve sebebi belli olmayan ateş; pijamaları ve yatak çarşaflarını bile değiştirmeyi gerektiren aşırı gece terlemesi ve 6 ay gibi bir sürede kilo verdirici diyet tedavisi olmadan kişinin normal kilosunun yaklaşık yüzde 10’unu kaybetmesine yol açan istem dışı ve hızla kilo verilmesi gibi şikayetlere yol açabilir. Erken teşhis ve tedavi için, bahsedilen şikayetler durumunda kliniklerimize başvurulması önem arz etmektedir” diye konuştu.