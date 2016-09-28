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Lenovo Türkiye Genel Müdürü Zhou Türkiye hedeflerini açıkladı

Lenovo'nun dünyanın en iyi 100 küresel markasından biri ve Fortune 500 listesinde son yıllarda hızlı yükselişe geçen bir şirket olduğunu belirten Lenovo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, "PC’de uzun süre liderliği elden bırakmayan markamız Türkiye’de oyun alanını hızla genişletti ve liderlik iddiasını birçok alana taşımayı başardı" dedi.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Zhou Türkiye hedeflerini açıkladı

28 Eylül 2016 13:27

Lenovo'nun oyun alanını genişletmiş ve liderlik iddiasını birçok alana taşımayı başarmış bir marka olarak yoluna devam ettiğini dile getiren Lenovo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou Türkiye ile ilgili hedeflerini açıkladı. Türkiye ile birlikte altı ülkeden sorumlu olduğunu belirten Zhou, "Ama bu ülkeler içerisinde Türkiye’nin öneminin çok büyük ve stratejik olduğunu biliyorum. Lenovo Türkiye Genel Müdürü olarak göreve geldikten sonra sadece PC’de değil tüm segmentlerde bizi birinciliğe taşıyacak stratejilerimizi uygulamaya koyduk. Her alanda atılımlar yaptık. Özellikler Akıllı Telefon kategorisi bizim için önemliydi ve kısa sürede başarılı sonuçlar aldık. 5000 mAh bataryalı P serisi gibi doğru modellere odaklanarak perakendede 3’üncülüğe yükseldik. Tüketicileri çok iyi anlayarak onların tercih ettikleri ürünleri onlarla buluşturduk. Türkiye’ye güveniyoruz ve buradaki potansiyeli görüyoruz dolayısıyla yatırımlarımız artarak devam edecek. Ürünlerimizi kategorize etmeden her ürünün her kullanıcıya uygun olabileceğini gördük. Bu nedenle ThinkPad’i perakendede tüm kullanıcılar için satışa sunduk. ThinkPad’in tüm dünyada en çok satan ürünümüz ve bize gurur veriyor" dedi.

Weijian Zhou markanın dünyadaki gelişmeleri ile ilgili olarak ise şu bilgileri verdi: "Lenovo artık inovatif ürünleriyle dünyada sadece PC alanında değil teknolojinin birçok alanında liderlik yapıyor. Bu yılın Fortune 500 listesinde 29 sıra yükselişle birlikte 202'nci sırada yer alan Lenovo oyun alanını her geçen gün genişletiyor. Artık tüm dünyada yüksek kaliteli, güvenli ürün portföyümüzle PC, iş istasyonu, sunucu, depolama, networking, mobil ürün ailesi ve Moto dahil olmak üzere akıllı telefonlar, tablet ve uygulamalar alanlarında hizmet veriyoruz. Lenovo’da ABD, Çin, Japonya ve Brezilya’daki merkezlerimizle birlikte tüm dünyadaki AR-GE kaynaklarımızı sonuna kadar kullanıyoruz. İnovasyon alandaki yatırımlarımız ürünlerimizi farklılaştırıyor. 2015/16 finansal yılında Lenovo globalde AR-GE’ye yaklaşık 1.5 milyar dolar yatırım yaptı ve bu grup gelirinin yaklaşık yüzde 3.3’üne denk geliyor. Lenovo dünyada, yüzde 21.1 ile PC pazarında lider, tablet bilgisayar ve x86 sunucu kategorisinde ise en büyük 3'üncü tedarikçi konumunda. PC alanında vergi öncesi gelir marjında yıldan yıla yarım puan yükseldik ve pazar payımız ile karlılığımız tüm bölgelerde arttı. Tablet pazarında 14 puan büyüdük ve 3'üncülük pozisyonumuza geri döndük. PC + Tablet segmentinde globalde yüzde 15.5 payla açık ara birinciyiz” ifadelerini kullandı.

"PC’de güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz"
'Koru ve Atak Et' stratejimiz Lenovo'nun geleceğini olumlu biçimde şekillendiriyor. Gelecek yılda güçlü marjlarımızı koruyarak PC’de iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz" diyen Weijian Zhou şirketin gelişimiyle ilgili, "Hibrid üretim modelimizle müşterilerimizin isteklerine cevap verme konusunda elde ettiğimiz esneklik bize büyük bir avantaj sağlıyor. Bu çok alanlı şirketi daha iyi yönetmek ve büyütmek için bu finansal yılın başında globalde olduğu üzere yeni organizasyon yapımızı oluşturduk. Bu yeni yapımızla son kullanıcıyla ulaşan cihazlarda yakaladığımız başarıyı bulut sistemleri ve altyapıda uygulamamızı sağlayacak, dengeli bir ürün + bulut bilişim yapısı kurmamıza yarayacak. Pc ve akıllı cihazlar iş grubu, veri merkezi grubu ve mobil ürünler grubu olmak üzere 3 ana bölümümüz bulunuyor” sözleriyle açıklamasına son verdi.
 

Etiketler: Lenovo Türkiye Genel Müdürü Zhou Türkiye


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