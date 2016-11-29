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Lenovo yeni akıllı telefonunu tanıttı

Lenovo, yeni akıllı telefonunu Moto Z'yi düzenledikleri toplantıyla tanıttı.


29 Kasım 2016 14:43

Lenovo yeni akıllı telefonu 'Moto Z' modelini ve modlarını düzenledikleri toplantıyla tanıttı. Yapılan bilgilendirmeye göre; askeri uçaklarda kullanılan alüminyum ile paslanmaz çelik kullanılarak üretildi. Qualcomm SnapdragonTM 820 işlemci, 4 GB RAM, 13MP arka, 5MP ön kamera, 30 saate kadar pil ömrü, Insta-Share Projektör modu, su sıçramalarına dayanıklılık ve 32 GB veya 64 GB dahili hafıza seçeneklerine sahip telefonda microSD'nin de eklenerek 2 TB'ye kadar hafızaya çıkabilecek.
Kullanıcılara kendi telefonlarını ihtiyaçlarına göre tasarlama ve kullanma imkanı sunacak Moto Mod'ların, telefonun özelliklerini geliştirmeye yarayacağı belirtilerek şimdiki ve gelecekteki tüm Moto Z ürünleriyle uyumlu olarak tasarlandığı kaydedildi.
Lenovo Türkiye Akıllı Telefon Kategorisi Ülke Müdürü Hakan Sökmen, konuyla ilgili yaptığı konuşmada; “Akıllı telefon pazarı Türkiye'de yılda yaklaşık 12 milyonun üzerinde adet bir pazar ve senelik 6 milyar dolarlık bir değere ulaşıyor. Lenovo ise Ocak-Eylül 2015 ve 2016 kıyaslamasında toplam zincir mağazalar kanalında hem adetsel hem de cirosal olarak yüzde 402 ile en fazla büyüyen marka oldu. Şu an Türkiye'nin teknoloji marketlerinde en çok satılan üçüncü marka durumundayız. Kullanıcılar bu güne dek hep benzer tip akıllı telefonlar kullanmak zorunda kaldılar. Ama biz, kullanıcıların akıllı telefonlarının yetkinliklerini diledikleri gibi artırabilmeleri gerektiğine inanıyoruz” dedi.
Basın toplantısında Moto Z ailesini ve Moto Mod'ları hakkında ayrıntılı bilgi veren Lenovo Ürün Geliştirme Direktörü Christoph Janeba ise “Moto Z ile dünyada ve Türkiye'de benzersiz ürünleri tüketicilerle buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz. Lenovo tarafından geliştirilen Moto, modları sayesinde size istediğiniz telefonu tasarlama imkanı tanıyor. Moto Z ise Türkiye'ye dünyanın en ince telefonu olarak geliyor” diye konuştu.
 

Etiketler: Lenovo


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