Op. Dr. Adnan İpçioğlu, gözlükten lense geçmek isteyenler ve lens kullananlar için önemli ikazlarda bulundu. İpçioğlu, “Hayatınızı kolaylaştıran lensler, doğru kullanılmadığında ciddi sıkıntılara sebebiyet verebilir. Lens almaya karar verdiğinizde, sadece kullandığınız gözlüğünüzün kaç numara olduğunu bilmek yetmemektedir. Lens kullanmaya başlamadan önce, korneanızda saklı olan ve ancak doktorunuzun çok özel cihazlar kullanarak öğrenebileceği, mesela kornea eğriliği gibi başka değerleri de bilmenize ihtiyaç vardır. Lens almaya karar verdiyseniz evvela doktorunuza gitmelisiniz. Bu aşamada sizin için sadece doğru lens ölçülerini değil, gözünüzde lens kullanmaya engel teşkil edecek bir durum ya da lensten önce tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlığın olup olmadığı doktor tarafından tespit edilmelidir.Lens doktor kontrolü ve tavsiyesi olmadan kullanılırsa zararlıdır. Bakım konusunda göz doktorunuzun tavsiyelerine uyulduğunda lens kullanmanın göz sağlığına bir zararı bulunmamaktadır” diye konuştu.

Op. Dr. Adnan İpçioğlu, hijyen kurallarını şu şekilde sıraladı: “Hayatın her alanında her zaman hijyene dikkat etmek gerekir. Ancak gözünüze lens takarken buna daha fazla dikkat etmenizde fayda var. Aksi takdirde görüşünüzü düzeltmeye çalışırken, çeşitli göz hastalıklarına davetiye çıkarabilirsiniz. Lens takıp çıkarırken ellerin çok iyi yıkanması, lens solüsyonlarının vaktinde değiştirilmesi, başkasının lensinin deneme maksadıyla da olsa takılmaması lazım. Kadınların dikkat etmesi gereken önemli bir hijyen konusu daha var; o da makyaj. Lensin olabildiğince temiz kalması için makyaj yapmadan önce takılması ve ancak makyaj temizlendikten sonra çıkarılması gerekmektedir. Doktor kontrolü ve reçetesi olmadan sadece göz numarasıyla lens almak, hijyen kurallarını dikkate almamak, lensi çıkarmadan yatmak, aylık lensleri 30 günden, günlük lensleri ise 24 saatten uzun süre kullanmak, davuza, denize ve duşa lensle girmek, gözde enfeksiyon varken lens kullanmaya devam etmek çok zararlıdır”.