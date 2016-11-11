Sarı-lacivertli takımda forma giyen Hollandalı yıldız futbolcu, Jeremain Lens, Hollanda ile Belçika arasında oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Lens'in arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilmişti. İstanbul'a dönen ve tedavisine başlanan Lens, birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından Manchester United'a attığı gol sonrasında sevinç fotoğrafını paylaşan Hollandalı yıldız, "Maalesef önümüzdeki birkaç hafta oynayamayacağım. Güçlü dönmek için çok çalışacağım. Bütün güzel mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim" dedi.

