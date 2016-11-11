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Lens'ten kötü haber

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız futbolcusu Jeremain Lens, milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyeceğini söyledi. Sarı-lacivertlilerin etkili ismi, Galatasaray ile 20 Kasım'da oynanacak derbide forma giyemeyecek.

Lensten kötü haber

11 Kasım 2016 16:53

Sarı-lacivertli takımda forma giyen Hollandalı yıldız futbolcu, Jeremain Lens, Hollanda ile Belçika arasında oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Lens'in arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilmişti. İstanbul'a dönen ve tedavisine başlanan Lens, birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından Manchester United'a attığı gol sonrasında sevinç fotoğrafını paylaşan Hollandalı yıldız, "Maalesef önümüzdeki birkaç hafta oynayamayacağım. Güçlü dönmek için çok çalışacağım. Bütün güzel mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim" dedi.
 

Etiketler: fenerbahçe, lens


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