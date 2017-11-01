Leonardo Jardim: 'Beşiktaş çok iyi bir takım'

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, öncelikle karşılaşmayı değerlendirdi. İki farklı his içinde olduğunu söyleyen tecrübeli teknik direktör, “Bu karşılaşmada hedefimiz beraberlik değildi. Berabere kaldığımız için üzgünüm. İkinci hissettiğim ise oyuncularım çok istekli oynadı ve son derece baskılı futbol ortaya koydu. 2 gol fırsatı yakaladık ve değerlendiremedik. Bunun için de ayrıca üzgün olduğumu söyleyebilirim” dedi.

“Atmosfer oyuncularımı pozitif olarak etkiledi”

Fransa’da oynanan ilk maçta ilk yarıda iyi oynadıklarını ancak ikinci yarıda beklentinin altında kaldıklarını söyleyen Jardim, “Fransa’daki ilk maçta ilk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu önemliydi bizim için. Ancak ikinci yarıda istediklerimizi ortaya koyamadığımız için kaybettik. Öncelikle buradaki atmosfer oyuncularımı pozitif olarak etkiledi. Bu maçın iyi oynanmasında seyircinin çok katkısı oldu. Bizim felsefemiz çalışmak ve önümüzdeki maçlarda hırsımızı sürdürmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

Maçtaki goller hakkında konuşan Jardim, “Attığımız gol kesinlikle bireysel ve kolektif bir çalışmanın sonucuydu. Beşiktaş’ın golü ise bizi hatamızdan, top kaybından kaynaklandı. İyi değerlendirdiler ve penaltıya çevirdiler pozisyonu. Ama genel olarak takımımın genel havasından çok memnunum. Beşiktaş gibi fiziksel olarak çok üst düzey bir takım karşısında hiç de fena oynamadılar” diye konuştu.

“En azından UEFA şansımız devam ediyor”

Gruptaki şanslarıyla ilgili konuşan Leonardo Jardim, “Ben hala turu geçebileceğimize inanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü maçlar bitmedi ve oynanacak olan maçlar var. Bütün maçlar oynandıktan sonra bunu görebiliriz. Sonraki maçlarda alınacak sonuçlar bize tur atlattırabilir. Şampiyonlar Ligi’nde tur atlamassak da UEFA’da yolumuza devam etme şansımız var” sözlerini sarf etti.

Kendi takımını ve Beşiktaş'ı da değerlendiren Jardim, şunları söyledi:

"Benim için torbalardan çıkan sonuçlar ya da torbalarda yerleştiğimiz sıralamalardan ziyade takımların zaman içindeki gelişimleri önemli. Geçen sene 2. torbadan girmiştik ve ön eleme oynamıştık. Zaman içinde takımlar gelişebiliyor. Hangi torbadan katıldığınız çok önemli değil. Beşiktaş çok iyi bir takım ve çok tecrübeli oyunculara sahip. İyi seviyede oynamış futbolcuları var. Adriano gibi Barcelona'dan gelmiş isimler var. Bunun dışında çok iyi Türk oyuncuları var ve bunları takip ediyoruz. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış bir takım Beşiktaş."

Bozhan Memiş - Bora Akyol