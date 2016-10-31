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Leopard Gecko, Adrenalin Dünyasında

Ankara NataVegaAvm’de bulunan Adrenalin Dünya’sında ziyaretçileriler birbirinden ilginç canlıları görme şansı yakalıyor.


31 Ekim 2016 14:13

Son olarak boyları cm 2 cm ila 60 cm arasında değişen elektrik çekicileri sayesinde her türlü ortamda yürüyebilen Leopard Gecko Ankara NataVegaAvm’de bulunan Adrenalin Dünya’sında ziyaretçileriyle buluştu.
Leopar Geko, gekogiller üyesi. Doğal ortamları sıcak bölgelerdir. Sıcak iklimlerde yaşayan, sesten hoşlanan ve dillerini damağa sürterek ses çıkaran, iri gözlü geceleri aktif olan bir kertenkele türüdür.Gündüzleri saklanarak geçirir. Etçil beslenirler, göz kapağı olan bir sürüngen türüdür. Ayaklarının altındaki elektrik çekicileri sayesinde her türlü ortamda yürüyebilirler. 

Etiketler: Adrenalin Dünyası, Leopard Gecko


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