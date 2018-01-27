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'Leopard tankları için alternatiflerimiz var'

Afrin operasyonu için sınıra Leopard tanklarının sevk edilmesi üzerine PKK lobisi, Almanya’ya baskıyı artırdı.

Leopard tankları için alternatiflerimiz var

27 Ocak 2018 07:59

Berlin yönetiminin, Türk ordusundaki Leopard tanklarının bakım ve tamiratını askıya aldığı öne sürüldü. Afrin Harekâtı devam ederken, Leopard tanklarının modernizasyon sürecine yönelik iddialara ilişkin, Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM) Prof. Dr. İsmail Demir’den önemli bir açıklama geldi.

AR-GE Projeleri Sözleşme İmza Töreni’nde konuşan Demir “Şu anda önümüzde kısıt vesaire olarak getirilen herhangi bir kalemle ilgili hiçbir endişeye sahip değiliz. Kendimizin yapabileceği şeyler var, alternatif kaynaklarımız var. Bu yönde daha kuvvetle özgür olabilmek, şunun bunun ambargosuna, tehdidine boyun eğmemek adına yüksek teknolojili ürünlerin oluşması, bağımlılığımızın azalması ve özellikle savunma sanayiinde yetkin hâle gelmemiz gerekiyor” dedi.

ASELSAN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
Leopard 2 NG tank modernizasyonu için ASELSAN tarafından proje yürütülüyor. ASELSAN tankın içindeki tüm elektronik, elektro optik, elektro mekanik ve elektro hidrolik sistemleri çıkartarak, yerlerine son teknoloji ürünü sistemler entegre edecek. Leopard 2A4 tankının atış gücü ASELSAN’ın ALTAY tankı için özgün olarak geliştirmiş olduğu Yeni Nesil Atış Kontrol Sistemi, Elektrikli Top Kule Takat Birimi ve Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi ile arttırılacak. Ayrıca ASELSAN balistik ve mayından koruma konsepti ile mevcut zırha ilave zırh modülleri ile tankın korumasını da arttıracak.

Türkiye Gazetesi

Etiketler: Leopard tankları

 

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