L'Equipe gazetesi Fenerbahçe'den özür diledi

Fransa’nın önde gelen spor gazetelerinden L’Equipe’in dünkü sayısında, Spor Toto Süper Lig ile ilgili bir araştırma yazısı yer almış ve son 10 yılın şampiyonlarının gösterildiği tabloda 2010-2011 sezonunun şampiyonu olarak Trabzonspor gösterilmişti.

L’Equipe Gazetesi bugünkü sayısında bir düzeltme ve özür metni yayımladı.

Gazetenin yayımladığı metinde, "Dünkü sayımızda yer alan ‘Türkiye'nin son 10 şampiyonu listesinde’ bir hata yapılmıştır. Süper Lig’de 2010-2011 sezonunun şampiyonluğunu kazanan takım, Trabzonspor değil, Fenerbahçe’dir. Hem okuyucularımızdan hem de Fenerbahçe Spor Kulübü'nden çok özür dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertli kulüp de L’Equipe Gazetesi'ne sağ duyulu yaklaşımı nedeniyle teşekkür etti.