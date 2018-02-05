Letonya Büyükelçisi Antalya’da

Vali Münir Karaloğlu, Letonya Büyükelçisi Pteris Krlis Elferts’i kabul etti. Büyükelçi Elferts’in ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Karaloğlu, Büyükelçi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl geliştirilebileceğine dair karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Antalya’nın turizmde bir marka olduğunu, Letonyalıların Antalya’yı sevdiğini ve bu sene Letonyalı turist sayısında artış beklediklerini ifade eden Karaloğlu, Büyükelçi Elferts ile iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin arttırılması ve sosyal, kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi adına neler yapılabileceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasına ilişkin görüşlerin dile getirildiği görüşmenin ardından Karaloğlu, Letonya Büyükelçisi Pteris Krlis Elferts’e Antalya’nın su altındaki zenginliklerini anlatan “Su Altı Cenneti Antalya” kitabını hediye etti.