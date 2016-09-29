Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile heyetlerarası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Letonya’nın 15 Temmuz darbe girişiminde verdikleri destek için teşekkür ederek, "Strazburg’da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı’nda bizimle beraber oldukları için de, orada verdikleri destek için de ayrıca teşekkür ederiz. Türk halkı 15 Temmuz’da sadece Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik bir tehdidi savuşturmakla kalmamış Avrupa başta olmak üzere geniş bir coğrafyayı etkileyebilecek bir girişimi boşa çıkarmıştır. Bu süreçte biz de Türk halkı ve bizler dost ve müttefiklerimizi yanımızda görmek istedik ve Letonya gerçek dost ve müttefik olduğunu bu süreçte gösterdi. Letonya ile teröre karşı yakın işbirliğimiz var ve FETÖ terör örgütüne yönelik de bu işbirliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Az da olsa Letonya’daki FETÖ yapılanması ile ilgili dostum Edgars’a bilgi verdim. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarlarsa onu da sağlayacağımızı taahhüt ettim. Letonya ile siyasi ilişkilerimiz gerçekten mükemmel düzeyde. Karşılıklı üst düzey ziyaretlerimiz devam etmekte. Cumhurbaşkanımız ilk ziyaretlerinden bir tanesini Letonya’ya gerçekleştirmiştir. Şimdi Letonya Cumhurbaşkanını ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Edgars, Letonya Meclisi Başkanının da Türkiye’yi ziyaret etmek istediğini söyledi bundan da mutluluk duyarız" diye konuştu.

Önümüzdeki ay Riga’ya ziyarette bulunacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Diplomatik ilişkilerimizin 25. yılını birlikte kutlayacağız. Ekonomik ilişkilerimiz de düzenli bir şekilde gelişmekte. Her iki ülkenin ekonomisi de istikrarlı bir şekilde büyüyor. Türk firmaları, Letonya’da, Letonya Hükümeti’nin de verdiği destekle önemli projeleri gerçekleştiriyor. Letonya vatandaşları tatilini geçirmek Türkiye’yi tercih ediyorlar. Letonya Türkiye’nin AB sürecine tereddütsüz her zaman destek vermiştir. NATO içinde de aynı anlayış devam ediyor, birbirimize destek veriyoruz. Özellikle Letonya’nın öncelikleri arasında bulunan NATO’nun hem Galler hem de Varşova Zirvesi’nde aldığı kararların uygulanmasına önem veriyoruz, destek veriyoruz. Özellikle Baltık ülkelerinin üçüncü ülkelere karşı savunulması bu kararların içindedir ve biz buna Türkiye olarak katkı sağlayacağız. Görüşmelerimizde tüm bunları ele aldık. Ayrıca Suriye başta olmak üzere Ukrayna, Kırım gibi bölgesel konuları da değerlendirme fırsatı bulduk. Tüm bu konularda Letonya ve Türkiye’nin tutumu, anlayışı örtüşüyor" ifadelerini kullandı.

KONUK BAKAN: HEPSİNİN ALTINA İMZAMI ATARIM

Rinkevics ise, Bakan Çavuşoğlu’nun ifadelerinin hepsinin altına imzasını atacağını söyleyerek, "Kültür ve eğitim de dahil siyasi ve ekonomik anlamda da ikili ilişkilerimiz gayet mükemmel ve bu şekilde devam etmekte. Pek çok konuda olduğu gibi ikili ilişkilerimizin bu şekilde devam etmesi konusunda da mutabıkız. Bu sene gerçekten ilişkilerimiz açısından önemli bir sene. Diplomatik ilişkilerimizin 25. seneyi devriyesini idrak edeceğiz ama özellikle başka bir konuda da ben teşekkür etmek istiyorum bu da 50 seneyi aşan Rusya’nın işgali sürecinde Türkiye’nin her zaman bizi desteklemiş olmasıdır. Bu ziyaretimizin esas esas nedeni de 15 Temmuz’dan sonra dayanışmamızı ve dostluğumuzu, Türk halkının ve Türkiye’nin yanında olduğumuzu göstermek. Bu vesileyle Letonya Parlamentosu’nun ve Devleti’nin ben seçilmiş ve demokratik yollarla görevini görmekte olan Türkiye Devleti’ne, Cumhurbaşkanına desteğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Rinkevics, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkelerimiz arasında ayrıca yatırım ve işbirliği konularını da biz konuştuk. Yine bu girişimle ilgili olarak yürütülen soruşturma ve takip edilen süreçte de yine desteğimizi ifade ettik. Hukukun üstünlüğü ve AB standartlarına uygun bir şekilde bunların yürütüldüğünü görüyoruz ve bu yönden de yapılanları takdir ediyoruz. Strazburg’da çok yapıcı ve dostane görüşmelerimiz oldu ve bu şekilde de devam edeceğiz. Bölgesel güvenlik konusunda da temaslarımız oldu, NATO’yu konuştuk, Baltık ve Karadeniz Bölgesi’ndeki güvenlik durumu üzerine görüştük. Bence Varşova’da Devlet Başkanları Zrivesi’nde ve diğer yapılan zirve ve görüşmelerde alınan kararlar gayet önemli kararlar o anlamda da işbirliğimizi ve dostane yaklaşımlarımızı karşılıklı olarak görmüş bulunuyoruz Türkiye ile. Bu şekilde bu ilişkilerin güvenlik konusunda da devam etmesi gerektiğini düşünüyorum."