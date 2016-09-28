Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics'in yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilerek, Rinkevics'in ziyaretinin 15 Temmuz 2016 tarihinde akim bırakılan darbe girişimi sonrasında Letonya Hükümetinin Türkiye' karşı sergilediği dayanışmanın somut bir göstergesi olduğu ifade edildi. Açıklamada, Rinkevics'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştireceği görüşmelerin yanı sıra TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edilmesinin öngörüldüğü ve darbe girişimi sırasında ağır hasar gören TBMM binasını da ziyaret edeceği bildirildi. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.