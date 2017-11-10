Levantenler 2’nci kez Beyoğlu’nda buluştu

Beyoğlu’nda “Osmanlı İmparatorluğu’nda Sanayileşme ve Modernleşmenin Öncüsü Levantenler” temasıyla bu yıl 2’ncisi düzenlenen “Beyoğlu Levantenler Konferansı” başladı. Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İstanbul Levanten Kültür Mirası Derneği, Londra Levanten Kültür Mirası Vakfı ve Kültür Kenti Vakfı’nın paydaşlığında düzenlenen konferans üç gün sürecek. Farklı konu ve konuklarla üç farklı oturumun yapılacağı konferansın Beyoğlu Yapı Kredi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış oturumuna, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra ulusal ve uluslararası çevrelerden yetkin isimler katıldı.

Beyoğlu’nun özgün renkleri

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Levantenlerin Beyoğlu’nun en özgün renklerinden biri olduğunu ve Levantenlerin konferansla Beyoğlu başta olmak üzere imparatorluk coğrafyalarında bıraktığı naif tarihin izini sürmek istediklerini belirtti. Başkan Demircan, “Beyoğlu’nda hâlen cari olan birlikte yaşama modelini, tarihî tecrübelerden hareketle dünyanın dikkatine sunmayı, barış ve kardeşlik duygularını güçlendirmeyi ümit ediyoruz” dedi.

“Medeniyetimizde ötekileştirme yoktur”

Osmanlı’nın asırlar boyunca tüm topraklarını bütün insanlığa açtığını ve hiç kimseye de “Sen necisin, hangi millettensin” diye sorulmadığını da ifade eden Başkan Demircan, “Bizim medeniyetimizde ‘Ötekileştirme’ olmadı. Bu topraklarda yaşamanın tek şartı tüm zamanlarda olduğu gibi ‘insan’ olmaktı. Levantenler, Avrupa’da gördükleri baskılar nedeniyle Osmanlı’ya hicret etti. İnsandılar ve bu topraklar onları da sinesine sardı. Olgun ve yüksek bir medeniyet, ayrıştırıcı değil; birleştiricidir. Farklılıkları zenginlik olarak kabul eder ve bir arada huzur içinde yaşatır. Levantenler de asırlar boyunca bu topraklarda huzur içinde yaşamıştır” şeklinde konuştu.

Konferans 3 gün sürecek

Konferans, ikinci gününde Beyoğlu’nun tarihi mekânlarından Zoğrafyon Lisesi’nde sabah 10.00’da başlayacak oturumlarla devam edecek. Konferansın üçüncü gününde ise Beyoğlu’nun tarihi mekanlarına turlar düzenlenecek. Ulusal ve uluslararası çevrelerden yetkin isimlerin farklı konularda yapacakları sunumlarla renk katacağı konferansın konuları arasında “Bir Levanten Şehri Olarak Halep, Osmanlı İmparatorluğunun Son Döneminde Levanten Anonim Şirketler, Ekonomik faaliyette Levanten Kadınlar, İstanbul’a Kartonpiyeri Tanıtan Adam Leon Panvillee” gibi ilgi çekici konular bulunuyor.

Doğan Can Cesur

