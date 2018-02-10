Levent Açıkgöz: Hiçbir varlık gösteremedik

Beşiktaş’a deplasmanda 5-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor’da Teknik Direktör Levent Açıkgöz, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Alanyaspor galibiyetinin ardından bu maça moralli geldiklerini söyleyen Açıkgöz, “Gelecek haftalara daha umutlu bakabilmek adına hazırlıklarımızı yapmıştık. Maça başladıktan sonra bir varlık gösteremedik. 2-0 olduktan sonra tamamen teslim olduk. Rakip kaleye gidemedik. İkinci yarı biraz oynamaya başladık. Üçüncü golden sonra ise tamamen teslim olup bir varlık gösteremedik. Ligde kalmak için mücadeleyi bırakmayacağız. Artık rakibimiz olan takımlara karşı daha cesur oynayarak çırpınışımıza devam edeceğiz. İnşallah bunu başarırız" diye konuştu.

Bozhan Memiş - Bora Akyol