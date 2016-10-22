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Levent Nazifoğlu: Futbolcuların parası ödenmesi zora girecek

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Riva ve Florya projelerinden dolayı futbolcuların paralarının ödenmesinde zorluklar yaşayacaklarını, bunun şampiyonluğa giderken etkileyebileceğini söyledi.

Levent Nazifoğlu: Futbolcuların parası ödenmesi zora girecek

22 Ekim 2016 22:44

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, TT Arena’da mücadele ettiği Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Trabzonspor maçının zor geçeceğini maçtan önce bildiklerini söyleyen Nazifoğlu, “Zor da oldu. Oyuncularımız her yolu denediler. Golü atamadılar. Böyle maçlarla oluyor. Trabzonspor’u tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bundan sonraki maçlarda telefi edeceğiz”
Trabzonspor karşılaşmasına gelen seyircilere teşekkür eden Levent Nazifoğlu, “Farkındaysanız seyircilerimiz futbolcularımız alkışladı. Florya’dan gelirken Trakya’dan Edirne’den Çanakkale’den gelen minibüsleri, otobüsleri gördük. Ayaklarına sağlık. Bu uzun bir maraton. Bizi bırakmasınlar. Bundan sonraki maçlarda telefi edeceğiz” diye konuştu.

“Oyun olarak sıkıntılarımız var”
Futbolcuların 90 dakikada sahaya göstermiş olduğu performansı beğendiğini belirten Nazifoğlu, “Ama oyun olarak sıkıntımız var. Çocuklar çok istekliydi. Olmadı. Trabzon çok iyi savunma yaptı. Onlar havadan 3 puan aldı olarak değerlendirmek lazım” dedi.

“Ülkemizde yavaş futbol oynanıyor”
Karşılaşma sırasında bordo-mavili futbolcuların süre çalmadıkları yönünde yaptığı protestoların sorulması üzerine Nazifoğlu, “Onu ben devamlı söylüyorum. Ülkemizde yavaş futbol oynanıyor. Tam hızlanıyor oyun birisi yatıyor. Orada 2-3 dakika geçiyor. Hakemlerimiz bu konuda yetersiz değiller mutlaka. Onlar da görüyor. Hakemler oynayan takımı işin kolaylaştırması lazım. Biraz daha oyunun akıcılığını sürdürmesi gerekiyor” diye cevap verdi.

Levent Nazifoğlu, Sneijder’in performansı için ise, "Söyleyecek bir şey yok. Hocanın tercihi. Topu daha fazla daha etkili orta saha oyuncularıyla oynamak istedi. Umduğunu almadı” dedi.

“Futbolcuların parası ödenmesi zora girecek”
Geçtiğimiz günlerde yaptığı Riva ve Florya projelerinin sportif başarılı etkiler sözünün hatırlatılması üzerine Nazifoğlu, şöyle konuştu:

“Sportif başarı gelmez demedim. Etkiler mi dediniz, etkiler dedim. Başkanımız bugün ‘Galatasaray’da yolun sonu gelmiştir’ dedi. Bu Galatasaray’ın futbolcuların paraları ödenmeyecektir, ödeme zorluğuna girecektir demektir. Futbolcuların parası ödenmesi zora girecek. Sizce şampiyonluğu etkilemez mi? Doğal olarak etkiler. Parasını almayan futbolcuyla şampiyonluğa giderken etkilemez mi? Kötü niyetli insanlar başka yere çekti. Kendilerini kınıyorum” şeklinde konuştu.

“Bu ağırlığı kaldıracak insanlarız”
Riva ve Florya projelerinin yapılması için onay alındıktan sonra ağır yüke girdiklerini düşüp, düşünmediklerinin sorulmasına Nazifoğlu, “Galatasaray yönetimlerine gelen kişiler ağır yükün altına girmeye, göze alan kişiler. Bu ağırlığı kaldıracak insanlarız. Maddi manevi desteğimiz sürecek. Başkanımız, yönetim kurulumuz bu konuda çok çalışıyor. En yakın zamanda bu süreç aşılacak” ifadelerini kullandı.

“Kupa şampiyonu gruptan başlamalı”
Türkiye Kupası’na erken başlayacak olmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Nazifoğlu, “Son 3 sezonun kupa galibi biz gruplara katılmamız gerekiyor. Kupa şampiyonluğunda gruplardan başlanması gerektiğini düşünüyorum” dedi. 

Oğuzhan Ort - Mehmet Selman Bektaş

 

Etiketler: Florya projeleri, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Leve, Riva


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