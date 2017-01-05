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Levent Nazifoğlu: Kamp dönemine yetiştireceğimiz transferler olacak

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent, takımda eksikliklerin olduğunu belirterek, "Transfer çalışmalarımız son hızlı sürüyor. En iyisini yapmak istediğimiz için biraz gecikiyor. Kamp dönemine de yetiştireceğimiz transferler olacak. Bitecek transferler var" dedi.

Levent Nazifoğlu: Kamp dönemine yetiştireceğimiz transferler olacak

05 Ocak 2017 20:06

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılıların Antalya Belek'te kamp yaptığı hotelde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Takımda eksikliklerin olduğunu söyleyen Nazifoğlu, "Galatasaraylılar merak etmesin hemen hemen hepsinin sakatlığı Konyaspor maçına kadar düzelecek durumda. Transfer çalışmalarımız da son hızlı sürüyor. En iyisini yapmak istediğimiz için biraz gecikiyor. Kamp dönemine de yetiştireceğimiz transferler olacak. Bitecek transferler var" şeklinde konuştu.

Takımdaki havanın iyi olduğunu belirten Nazifoğlu, "Tabii ki 3-4 günlük bir tatilden döndükten sonra adapte olmak zor. Yarından sonra takım tam olarak rayına oturacaktır. Çok zor şartlarda iki deplasmana gideceğiz. Fakat şampiyonluğa oynayan bir takımın kazanması gereken maçlar Sezon içinde bu iki takımla zaten karşılaşacaktık. Peş peşe oynayıp aradan çıkartacağız" diye konuştu.

"İkinci devre istikrarı sağlamak istiyoruz"

Süper Lig'in ilk yarısında hem hocanın hem de yönetimin beklediği istikrarlı bir oyun ortaya koyamadıklarını vurgulayan Nazifoğlu, "İkinci devre bu istikrarı sağlamak istiyoruz. Bunu da yapacağız. Tuzla maçını kıstas olarak alınmasın. O mücadele bir kazaydı. Son haftalarda yakaladığımız trendi devam ettireceğiz" dedi. 

Etiketler: galatasaray, Levent Nazifoğlu, transfer


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