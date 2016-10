Galatasaray’da, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısı ile gündeme dair açıklamalarda bulundu. Nafizoğlu, “Başlangıçta hem taraftarların hem de spor kamuoyunun önemli endişeleri vardı Galatasaray için. Florya’daki bazı durumlardan dolayı bütün taraftarlarımız soru işaretleriyle bakıyordu. Artık 7 hafta geçti ve takımımız oturdu. Problemler sona erdi. Takımdaki kardeşlik ve birlik olgusu bizim de ummadığımız kadar üst seviyede. Bu da puan tablosuna yansıyor” diye konuştu.

“50 bin Aslan’ı TT Arena’ya bekliyoruz”

“İnanıyorum ki Trabzonspor maçında herkesin 90 dakika memnun olacağı bir maç izleyeceğiz” diyen Nazifoğlu, “Trabzonspor’un, ben kendimi bildim bileli bütün maçları çok zorlu geçer. Kolay bir maç olmayacak bu maç. Tabii ki çok koşacağız ve mücadele edeceğiz ve güzel bir galibiyet alacağız. Taraftar açısından bir özelliği var maçın. Taraftara çağrıda bulunmak istiyorum; Trabzonspor maçında 50 bin Aslan’ı TT Arena’da görmek istiyorum. Taraftarın bu çağrıya uyacağına inanıyorum. Çok önemli problemleri aşarak geliyorlar stada, bu problemlerin farkındayız. Zor bir süreç var. Galatasaray için hepimiz bir şeylere katlanıyoruz. Galatasaray için bir süre daha stadyuma gelirken gerçekleşen problemlere katlanmalarını istiyorum ve 50 bin aslanı Trabzonspor maçına bekliyorum” diye konuştu.

De Jong’un durumu

Galatasaray’da bir süredir sakatlığı bulunan De Jong’un durumu hakkında da konuşan Nafioğlu, “De Jong ilk 18’deydi son maçta. Oynayabilecek durumda. Açık konuşmak gerekir; Amerika’daki lig daha temposu düşük. Oradan buraya gelip yüksek tempoya girince kaslarında zorlamalar oldu. Doktor kadromuzda da yaptığımız istişarede uzun süreli sakatlık olmaması için bazı programlar aldık. De Jong şu an Türkiye liglerinde oynamaya hazır. Sakatlığı yok, kondisyonunda problem yok. Şu an hocanın takdirine kalmış durumda" açıklamasını yaptı.

“Oyuncuyu milli takıma yolluyoruz, sakatlanıp geliyor”

Oyuncuların milli maçlarda sakatlanarak dönmeleri hakkında da konuşan Levent Nazifoğlu, “Milli maçta gidip sakatlandılar yapacak bir şey yok. Milli takıma yolluyoruz oyuncuyu, sakatlanıp geliyor. Milli takımın işi bitiyor. Ben bunu normal bulmuyorum. Hiç kimse ilgilenmiyor bununla. Tabii ki milli takımda oynayacaklar ama orada sakatlanan kişilere de federasyonların ilgisinin olması gerekiyor. FIFA’nın programı var, öyle şeyler istiyorlar ki para almanızın imkanı yok. Milli takım olaylarına yapacak bir şeyimiz yok. Sakatlıkların hepsi bitti. Sigthorsson'un çok ufak bir şeyi kaldı. Sinir ucunda bir şey vardı, o da halloldu. Gerisi hocanın tatlı bir problemi olacak. Lig de uzun. Bu bizim kulübedeki zenginliğimiz olacak. Biz bu zenginliği isteyerek oluşturduk. Sneijder’in de şu an tedavisi sürüyor. Şahsi görüşüm ve aldığım izlenim en az bir 45 dakika oynayabilecek duruma gelecek bu hafta” şeklinde konuştu.

"Borçlar ödenecek vaziyetten çıkmış durumda"

22 Ekim’de gerçekleşecek olan tarihi kongrede oluşacak olumsuz durumun takımı etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili bir soruya ise Nazifoğlu, şöyle cevap verdi:

“İyi etkilenmeyiz onu söyleyeyim. Başkanın duruşu görüşü nedir bilemem ama biz iyi etkilenmeyiz. Burada bazı problemler var. Bizler 22 Ekim’i bekliyoruz. Şampiyonluğa da gidiyoruz. Bir beklenti var ve kötü bir sonuçta biz iyi etkilenmeyiz. Şampiyonluğu da etkiler. Tabii ki satılmasın hiçbir yer ama bazı problemleri halletmek için bazı haseplerinden vazgeçmesi lazım. Bunu söyleyenler sadece satılmasın diyorlar. Onun karşını koymak zorundalar. 1.5 milyara dayanan bir borçta daha evvelden önlemleri anlamaları gerekiyordu. Bu borçların ödenmesi gerekiyor. O olmasın, bu olmasın şeklinde olmaz. Ödenecek durumdan çıkmış vaziyette şu an borçlar. İnsanların öyle değil, böyle olsun demeleri lazım.”

“Bizden oyuncu almak kolay değil”

Performansları ile göz dolduran Bruma ve Muslera’nın sezon arasında teklif gelmesi durumunda satılıp satılmayacağı ile ilgili bir soruya ise Nazifoğlu, “Bruma ve Muslera için stratejimiz var tabii ki. Bazı basın organlarında görüyorum; İlk yarıyı bekliyormuşuz. 65 milyonluk kotamız var. 5 milyon daha bir kotamız kaldı. Bruma ve Muslera ve başkalarına da var çok şükür teklifler. Gelsinler bakalım, bir tekliflerini yapsınlar. Biz şampiyonluğa oynuyoruz, öyle bir teklif yapmaları lazım ki yani, bizden oyuncu almak kolay değil” cevabını verdi.

“Bu psikolojik eşiği Trabzon maçında aşacağız”

Takımın maç içerisinde ilk yarı ve ikinci yarı performansında farklılık gözlenmesi ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine ise Nazifoğlu, “Bunun büyük bir oranla psikolojik olduğunu inanıyorum. Baktığımız zaman teknik kadroyla sohbet ettiğimizde, çıkar yollar aradığımızda, bunun yüzde 90 psikolojik olduğuna inanıyorum. Geçen seneye nazaran çok çok daha iyi. Bu psikolojik eşiği de bu maçta aşacağımızı düşünüyorum” dedi.

“Adam alalım diye almayacağız”

Transfer dönemine kadar her şeyin değişebileceğine dikkat çeken Nazifoğlu, “O gün belirlediklerimizle şu an aynı değil. Şu anda transfer ile vereceğim bilgi sağlıklı olmaz. Şu an her şey iyi gidiyor. Kaç tane transfer yaparız, nasıl transfer yaparız o da önemli. Adam almak için adam almayacağız. Bizden daha iyi bir performansı uygun bir fiyat bulursak alacağız, yoksa adam alalım diye almayacağız” açıklamalarında bulundu.

“Galatasaray, yayıncı kuruluşla doğranıyor”

Ligin yayın ihalesi hakkında da konuşan Nazifoğlu, yayıncı kuruluşa eleştiride bulunarak, “Fenerbahçe’nin görüşü ile şahsi görüşüm aynı. Başkanımızın fikri nedir o önemli tabii. Bize hep algı operasyonu yapıldı; ‘Sizin futbolunuz bu kadar para etmez’ diye. Gördük ki durum öyle değil. 600 milyon dolarlar söyleniyor. Ben de 600 milyon dolarlar civarında olacağını düşünüyorum. Buradaki algı operasyonunda yayıncı kuruluşla ilgili problemlerimiz var. Yayıncı kuruluşla Galatasaray maalesef doğranıyor, ben yayıncı kuruluşta iki Beşiktaşlı’nın olmasını eleştiriyorum. Beşiktaş maçında ‘hakem hatalarında hemen penaltı verilebilirdi, “Aa! verilmemiş’ deniyor, bizim lehimize ise hemen defalarca giriyor. Oradaki bir arkadaş Galatasaray düşmanıdır zaten. Oradaki yapı düzgün bir yapı değil, onun değişmesi lazım” diye konuştu.

“Uzun yıllar Riekerink ile devam edeceğiz”

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink’ten çok memnun olduklarını söyleyen Nazifoğlu, sözleşmesinin uzatılıp uzatılmaması ile ilgili, “Riekerink’ten biz çok memnunuz ama şu an bu konuyu konuşmak için erken. Herkes başarılı olmak istiyor. Biz de başarılı olursak buradaki görevlerimize devam edeceğiz. Benimde, onun da burada kalması başarı ile endeksli. Bunları konuşmak için erken. Görünen o ki uzun yıllar Riekerink ile devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe ve Galatasaray’ın bu havuza daha fazla katkısı var”

Yayın ihalesi ile ilgili düşüncelerin ortak olması gerektiğini vurgulayan Levent Nazifoğlu, “Fenerbahçe ve Galatasaray’ın daha çok katma değer verdiği görülüyor. Sadece Fenerbahçe ve Galatasaray aslan payını alsın, diğerleri almasın… Zaten gelir adaletsizliği de olacak. Bizim bütçemiz diğer takımlara göre zaten fazla, bunun uygulanabilirliği yok. Evet, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bu havuza daha büyük katkısı var. Bu 18 takımlı bir lig. Orada tabii ki daha hakkaniyetli dağıtım yapılması lazım” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonluğa giderken biz hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz”

Başarılı olmaları gereken bir camia olduklarının altını çizen Nazifoğlu, “Biz bu arkadaşlarımızı satmayı düşünmüyoruz. Teklifler geliyor ama biz kar etmesi gereken ve başarılı olması gereken bir camiayız. Bu olayların hepsini düşünüp karar vermek lazım. Belki bu paraları verseler dahi vermeyeceğiz. Çünkü şampiyon olduğumuzda ona yakın paraları aten toplayabiliyoruz. Aynı potaya sokup kar zarar durumuna göre karar vermek lazım. Şampiyonluğa giderken biz hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz” açıklamasında bulundu.

“Çok önemli bir hafta”

Nazifoğlu ayrıca, bu haftanın Galatasaray için çok önemli olduğunun altını çizerek, “Lütfen hem yarın burada taraftarlar bir arada olalım hem de Trabzonspor maçında lütfen 50 bin kişi olarak birlikte olalım. Onlarsız olmuyor. Bu sene onların desteği ile birinci sıradayız” dedi.

Basın toplantısı sonrası Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile Galatasaray Kulübü Tercümanı Mert Çetin, basın mensuplarının hazırladığı doğum günü pastasını üfleyerek kutlama yaptılar.

Kaan Ülker - Mehmet Selman Bektaş