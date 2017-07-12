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Levent Uysal, “Gün birlik günü…”

Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 15 Temmuz’un birinci yıl dönümüne ithafen “Gün birlik günü” adı altında bildirim yayınladı.

Levent Uysal, “Gün birlik günü…”

12 Temmuz 2017 12:23

Yapmış olduğu bildirimde birlik ve beraberliğe dikkat çeken Levent Uysal 15 Temmuz için; “15 Temmuz 2016 günü FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin canları pahasına verdiği mücadele ile geri püskürtülmüştür. Milletimiz tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet anlayışı ile özgürlüğüne sahip çıktığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti;

“Ülkemizdeki eğitim sektörünün temsilcilerinden biri olarak, gençlerimizin yani yarınlarımızın bu hain darbe girişimi gecesi sonrası, demokrasimize ve ülkemizin geleceğine ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağından ve benzer tehditlere karşı da her daim teyakkuz halinde olacağından hiçbir şüphem yoktur. Tekrardan 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır, gazilerimize de sağlık vermesini diliyorum. Gün birlik günü, milletimize teşekkürler…”

Etiketler: 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, anma, levent uysal, nişantaşı üniversitesi


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