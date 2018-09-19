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Levent Üzümcü Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

Levent Üzümcü Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi
Levent Üzümcü Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

Tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Üzümcü, savcılığa ifade verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü hakkında bir vatandaşın şikayeti üzerine sosyal medya üzerinden farklı tarihlerde “Cumhurbaşkanına hakaret” içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Üzümcü hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye gelmediği gerekçesiyle zorla getirme kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Levent Üzümcü, Anadolu Adalet Sarayı Basın Suçları Soruşturma Bürosuna gelerek savcıya ifade verdi. İfade işlemleri tamamlanan Üzümcü, adliyeden ayrıldı.

Gamze Erdemir 

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