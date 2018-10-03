Levent Vadisi doğa tutkunlarının vazgeçilmez durağı oldu

ABD'deki Büyük Kanyon'a benzetilen ve 65 milyon yıl kadar öncesine dayanan kaya oluşumlarının bulunduğu Levent Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bünyesinde barındırdığı jeolojik özelliklerle dünyadaki ilginç doğal alanlar arasında gösterilen ve neolitik çağdan kalma kalıntıların da bulunduğu 28 kilometre uzunluğundaki vadinin duvarlarında çeşitli dönemlere ait çok sayıda mağara bulunuyor.

Eşsiz bir görünümü bulunan vadi, insanların dinlenmesine de olanak sağlıyor. Jeolojik görünümüyle farklı bir yapıya sahip vadi, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.

Akçadağ Belediyesi tarafından üzerine seyir terası da yapılan vadiyi birçok yerli ve yabancı turist ile doğa tutkunları ziyaret ederken, ziyaretçiler seyir tepesinde hatıra fotoğrafı çekerek bu anı ölümsüzleştiriyor.

Yapılacak çalışmalarla ziyaretçi sayısı artacak

Akçadağ Belediyesi olarak Levent Vadisini tam anlamıyla sahiplendiklerini aktaran Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, “Buradaki çalışmalarımız üç yönlü gidiyor. Bunlardan birisi kendi öz kaynaklarımız. Kendi öz kaynaklarımızla çalışmalar yaptık. Buralarda şuanda üzerinde bulunduğumuz kış bahçesini henüz bitirmek üzereyiz az bir eksiğimiz kaldı. 105 metre kare kapalı alanı, 145 metre kare balkonuyla toplamda 250 metre karelik yeme içme yeri olarak düşünüyoruz. Çünkü en önemli eksiklerimizden birisi, buraya gelen insanlarımızın burada yeme içme noktasında ihtiyaçlarını karşılamaktı. Diğer tarafından yollarımızı yaptık. 5 dönümlük otopark yaptık, ömür tarafından içme suyu sorununu çözdük. Tabi her geçen gün kalabalık artıkça bu su da yetersiz duruma düşüyor, yeni bir ihtiyacımız olacak. Yapılmasını istediğimiz konulardan birisi aydınlatma. Burada daha önceden 25 tane mağarada aydınlatma olmuş ancak bu randımanlı değil, bu konuda da çalışmalar yürüteceğiz. Birçok düzenleme yapıp sorunları çözeceğiz. Burada sarp yerler olduğu için yürüme alanı da oluşturacağız. Ağaçlandırmayı düşünüyoruz kamp yeri yapılacak inşallah” diye konuştu.

Selçuk Dönmez