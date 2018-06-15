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Levent’te otomobil takla attı: 1 yaralı

İstanbul Levent’te seyir halinde olan otomobil sürücüsü refüje çıkınca takla atarak devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, trafikte yoğunluk meydana geldi.

Leventte otomobil takla attı: 1 yaralı

15 Haziran 2018 20:00

Kaza, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde 34 CSD 35 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Fatih Bayrak, bir anlık dalgınlık sonucu refüje çıktı. Aracın refüje çıkması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, takla atarak devrildi. Kaza sonucu içindekiler hafif sıyrıklarla atlatarak kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Trafik polisleri ise takla atan aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Aracın içerisinde bulunan Murat Borazan, “Sol şeritten yavaş bir şekilde geldiğimiz sırada araç hafiften refüje çıkınca fren yaptı. “Fatih, Fatih” dedim ama araç takla attı. Şoför hafif yaralı, trafik zaten yoğundu” dedi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Doğan Can Cesur
 

 

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