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Levent'te silah sesleri

Levent'te silah sesleri
Levent'te silah sesleri

Beşiktaş akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir şahıs, iş kuleleri önüne gelerek havaya ateş etti. Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, polise teslim edildi.

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Olay, Levent İş Kuleleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aracıyla iş kuleleri önüne gelen bir şahıs, otomobilini park etti. Aracından inen zanlı, tüfekle havaya iki el ateş açtı. Silah sesleri çevrede panik yaşanmasına neden olurken, olaya güvenlik görevlileri müdahale etti. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi. Zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. 

Doğan Can Cesur - Murat Horoz
 

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