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LEVERKUSEN ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Leverkusen Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi son 16 maçında Leverkusen ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma heyecanla bekleniyor. Futbolseverler Leverkusen Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını internetten aratıyor. Leverkusen Atletico Madrid maçı bu akşam 22.45’te başlayacak. Leverkusen Atletico Madrid maçı TRT 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Leverkusen: Leno, Ömer Toprak, Dragovic, Wendell, Henrichs, Baumgartlinger, Aranguiz, Brandt, Kampl, Chicharito, Kiessling

Atletico Madrid: Moya, Godin, Savic, Vrsaljko, Filipe Luis, Gabi, Niguez, Carrasco, Koke, Gameiro, Griezmann

BAYER LEVERKUSEN TARİHÇESİ

Bayer Leverkusen, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Leverkusen şehrinde kurulan spor kulübü. Genel olarak futbol takımıyla tanınsa da atletizm ve basketbol gibi branşlarda da aktiftir. 1904 yılında ünlü ilaç firması Bayer tarafından kurulmuştur. Buna rağmen futbol takımının Avrupa kupalarındaki ilk başarısı 1987-1988 sezonunda İspanyol ekibi Espanyol karşısında UEFA Kupası'nı almasıdır. Bunun dışındaki bir diğer Avrupa kupası başarısı ise 2001-2002 sezonunda sürpriz bir şekilde UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasıdır. Ancak finalde Real Madrid'e karşı alınan 2-1'lik skorla kupayı ellerinden kaçırmışlardır.

ATLETİCO MADRİD TARİHÇESİ

Club Atlético de Madrid, İspanya'nın başkenti Madrid'de kurulmuş spor kulübüdür. Futbol takımı La Liga'da mücadele eden Atletico Madrid, Real Madrid'le birlikte Madrid'in en önemli iki kulübü arasındadır.

Atletico Madrid, geçmişi ve başarıları ile Barcelona ve Real Madrid'den sonra ülkenin en önemli kulüplerinden biri olarak kabul edilir. İç saha maçlarını Vicente Calderón Stadyumu'nda yapan kulübün Real Madrid'le oynadığı derbiler son derece çekişmeli geçer. Takım taraftarlarının büyük bir bölümü Kralın Takımı olarak gördükleri Real'e karşı muhalif olması nedeniyle Atletico'yu tutar. Zaten kulüp 26 Nisan 1903 günü dönemin İspanya yönetimine muhalif üç adet Bask'lı öğrenci tarafından kurulmuştur. Kurucuları kulübü Bask Bölgesi için bir spor kulübünden öte durumda olan Athletic Bilbao'nun bir kolu olarak kurmuşlardır. Kurulması ile birlikte Real Madrid'de bulunan tüm muhalif üyeler bu kulübe geçmiştir.

1921 yılında kadar Athletic Bilbao ile bağlı olan kulüp bu yılda ayrılmış ve iki yıl sonra ilk stadyumları Metropolitano'yu yapmıştır. Bugünkü stadyumları Vicente Calderón'a 1966'da geçmişlerdir. Kulüp, son olarak 1996 yılında hem La Liga şampiyonluğu hem de İspanya Kral Kupası'nı aynı sezon içinde kazanma başarısı göstermiştir. Ayrıca 2013 yılında İspanya Kral Kupası'nı finalde Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek tarihinde 10.kez müzesine götürdü.

Kulüp tarihinin en büyük başarıları ise 1974 yılında Toyota Kupası olarak da bilinen Kıtalararası Kupa şampiyonluğu, 1962 yılındaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası Şampiyonluğu, 2010 ve 2012 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi Şampiyonluğu, 2010 ve 2012 yıllarındaki UEFA Süper Kupa Şampiyonluğudur , ayrıca 1973-74'te Bayern Münih ve 2013-14 ile 2015-16 yıllarında oynadıkları ve en büyük rakibi olan Real Madrid 'e kaybettikleri iki UEFA Şampiyonlar Ligi finali vardır. 2014 Yılında Atletico Madrid, deplasmanda Barcelona ile 1 - 1 berabere kalarak, 1996 yılından sonra şampiyonluğunu ilan etmiştir. Bu Şampiyonluk 18 Yıl aradan sonra gelen ilk şampiyonluktur ve Atletico Madrid'in La liga tarihindeki 10. şampiyonluğu olmuştur.