Leyla hayata yeniden adım atacak

Bursa'da ikamet eden Leyla Yılmaz (26), 2 yıl evvel diyabet hastalığına bağlı damar tıkanıklığı sebebiyle sol bacağını kaybetti. O günden sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan genç kadın, koltuk değneği ile az da olsa yürüyebiliyordu. Ancak hastalık etkisini sağ ayakta da gösterdi. Ayağı kangren olan genç kadının diğer bacağının kurtarılması için 18 bin TL gerekiyor. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan Leyla'yı kurtarmak için Yalova Genç Romanlar Derneği ilk adımı attı. Olayı Türkiye Romanlar Konfederasyonu'na taşıyan Yalova Genç Romanlar Derneği Başkanı Kerem Koyuncu, konfederasyonu harekete geçirdi. Ülkenin her yerindeki 19 federasyon ve 395 derneğe yazılan yazı ile genç kadının ameliyatı için gereken paranın toplanması istendi. Bunun üzerine Roman vatandaşlar ellerinden geldiği kadar yardımda bulunmaya başladı. Kısa sürede büyük bölümü toplanan ameliyat parasının kalanı ise Yalova Belediyesi tarafından karşılandı. Ardından Yalova'da ki özel bir hastanede ameliyata alınan Leyla Yılmaz'ın kangren olan ayağı ameliyatla alındı. Bacağındaki tüm tıkalı damarlar ise ameliyatsız bir sistemle açıldı. Bir hafta süren tedavi sonrasında genç kadın iyileşerek taburcu edildi. Hastaneden taburcu edilirken ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Orhan Rodoplu, Mesut Kılıç ve anestezi uzmanı Barış Ülker ile Yalova Romanlar Federasyonu Başkanı Kerem Koyuncu ve Romanlar da Leyla Yılmaz'ı yalnız bırakmadı.

"Bu ameliyat tıp literatürüne geçti"

Genç Kadının ameliyatı ve tedavi süreci hakkında bilgi veren Opr. Dr. Orhan Rodoplu, "Leyla bize geldiğinde ayak kısmındaki doku kaybı ciddi şekilde ilerlemişti. Diyabete bağlı damar tıkanıklığı ayakta da ciddi şekilde yayılmıştı.Bu noktada gecikmeden tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdik. Saatler süren uzun bir ameliyat sonrasında ayak kısmı alındı. Bacak kısmının da kesilmesi aksi halde öle bileceği belirtiliyordu ancak. Biz her hangi bir ameliyat yapılmaksızın en son teknolojiyi kullanarak anjiyografi tekniği ile bacaktaki tüm damarları tek tek açtık. Bu çok zor bir operasyondu. Bu ameliyat, 'Cax Report' kanalıyla uluslararası olarak yayınlanacak ve dünya tıp literatürüne geçecek" dedi.

Protez ile yürüyecek

Leyla Yılmaz, tedavi sürecinin hızlandırılması için Bursa Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Burada ayağa, hiperbarik oksijen tedavisi uygulanacak. Bu yaranın daha hızlı iyileşmesini sağlayacak. Ardından hastaya protez bacak takılarak yürümesi sağlanacak. Böylece genç kadının hayali de yeniden gerçek olacak.

"Benden vazgeçmediğiniz için teşekkür ederim"

Türkiye Romanları Konfederasyonu'nun düzenlediği organizasyonla ihtiyaç duyulan 18 bin TL toplanarak tedavisi gerçekleştirilen genç kadın, doktorlarına ve bütün Romanlara teşekkür etti. Leyla Yılmaz, "Burada tam anlamıyla bir Roman dayanışması gerçekleştirildi. Ben Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Hacı Ramazan Işıldak'a, doktorlarıma ve tüm Roman kardeşlerime benden vazgeçmedikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Genç kadın Yalova Belediyesi tarafından tahsis edilen ambulansla tedavisinin geri kalan kısmının yapılacağı Bursa'ya gönderildi.

Saim Çotuk