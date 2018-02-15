Leyla ve Mecnun’u kıskandıracak aşk

Nörolojik sorunlar nedeniyle tedavi olmak için İstanbul’dan Antalya’ya gelen 80 yaşındaki emekli Talat Karakaş’ın hayatı, filmlere konu olacak cinsten. Yaklaşık 53 sene önce Yıldız Teknik Üniversitesinde harita bölümünde okuyan Talat Karakaş, okulda gördüğü bir kıza aşık oldu. İlk kez aşık olan Karakaş, duygularını genç kızla paylaştı ve ikili 7 yıl boyunca arkadaşlık yaşadı. Çift, yaşadıkları aşkı taçlandırmak istedi ancak kız tarafı evliliğe karşı çıktı. Daha sonra ayrılan çift, okuldan mezun olduktan sonra ise birbirlerini hiç göremedi. İlk aşkını unutmayan Karakaş, aradan geçen yarım asırda ne sevgili edindi, ne de evlendi. Yaşlı adam her 14 Şubat gününde ilk aşkını yad edip, onun için kendi kalemiyle yazdığı şiirleri okuyup, yollarını gözlüyor.

"Bu halimi Leyla görse, küskün kalırdı Mecnun’a"

Sevgilisi için kaleme aldığı şiirleri usta şairler gibi okuyan Karakaş’ın bazı dizeleri ise şöyle:

"Ne ben Allah’a ısmarladık dedim, ne de sen güle güle. Ne bir kırıcı söz, ne bir kapı çarpması, ne de bir öfke. Ayaklarımda törelerin prangası, kalmadı doğan güneşten beklentim, süpürdü götürdü her şeyimi, batan güneşim. Sen ki benim ilk umudumdun, sonum oldun, damarlarımdaki kanı dondurdun.”

“Sözün vardı beni savunmaya, para da istemem, yargıca itirazım var, medeni halimi doğru yazsınlar; sevdalı bekar. Bu halimle rastlasaydı Leyla bana, gönül koyardı, küskün kalırdı Mecnun'a."

"Oldukça özlemliyim"

Yazdığı şiiri ilk kez paylaştığını ifade eden Karakaş, "Onun için bir şiir yazmıştım o şiiri şimdi afişe ediyorum. Hiç evlenmedim. Oldukça özlemliyim. Türkiye’de bir yerler de yaşıyor ama nerede olduğunu bilmiyorum. Onun sağlıklı olmasını diliyorum ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum" dedi.

Karataş, evlenmeyi düşünmediğini sözlerine ekledi.

Suat Metin

