Leyla'nın katili kim? Leyla'yı nasıl öldürdüler? Leyla nasıl öldü? Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla Bezirhane Köyü'nde toprağa verilmişti.

Minik Leyla'nın kaybolduğu gün üzerinde bulunan elbiseleri cesedin bulunduğu alana 300 metre yakınlıkta bulunmuştu. Tarlada arama çalışması yapan ekipler minik kıza ait atleti de tarlada bulmuş ve olay yeri inceleme ekipleri atleti teslim almıştı. Leyla'nın boynunda olan muska ve kafasında bulunan pembe renkli tokayı bulamayan jandarma ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarlada arama çalışması başlattı. Tarlayı karış karış arayan ekipler Leyla'nın failinin bulunmasına dair iz arıyor. 4 gündür aralıksız bir şekilde saç tokası ve muskayı arayan ekipler herhangi bir ipucu elde edemedi.

Başsavcılıktan Leyla'nın katili ile ilgili açıklama!

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 1 kişinin kasten öldürme suçundan tutuklandığını açıkladı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "2015 doğumlu Leyla Aydemir'in 15.06.2018 tarihinde Ağrı ili Bezirhane köyünde kaybolması ve 02.07.2018 tarihinde ölü bulunması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli 14.07.2018 tarihinde gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 3 şüpheli mevcut delil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Ağrı Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden kasten öldürme suçundan tutuklanmıştır. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle hassasiyetle sürdürülmektedir" denildi.

Leyla'nın babasından ilk açıklama

Ağrı'da bayramın ilk günü kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in babası, "Dosyada gizlilik kararı var. Kimseyi suçlamamız yersiz olur" dedi.

Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili bir kişinin tutuklanmasının ardından İHA muhabirine telefonda açıklama yapan baba Nihat Aydemir "Dosyada gizlilik kararı var. Ne olduğunu bu kişinin hangi delillerle tutuklandığını bilmiyoruz. Resmi açıklamanın yapılmasını bekliyordum. Resmi açıklama yapıldıktan sonra gereken açıklamayı ben de yapacağım. Kimseyi suçlamamız yersiz olur" dedi.

Leyla'nın katil zanlısı tek kişilik hücreye konuldu

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı cezaevinde güvenlik gerekçesiyle tek kişilik hücreye konuldu.

Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 gün sorgulanan 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Ağrı'da cezaevine gönderilen zanlı M.A.'nın güvenlik gerekçesiyle tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2015 doğumlu Leyla Aydemir'in 15 Haziran'da Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolması ve 18 gün sonra ölü bulunması olayıyla ilgili 14 Temmuz'da 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltındaki 3 şüphelinin mevcut delil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, "Bir şüpheli ise Ağrı Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden 18 Temmuz 2018 tarihinde kasten öldürme suçundan tutuklanmıştır. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle hassasiyetle sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Bezirhane köyünde sessizlik

Öte yandan olayın yaşandığı Bezirhane köyünde sessizlik hakim oldu. Zanlı M.A'nın tutuklanması hakkında gizlilik kararı olduğunu, aile fertlerine bile bilgi verilmediğini belirten yakınları daha netleşen, delile dayalı herhangi bir bulgunun olmadığını kaydetti.