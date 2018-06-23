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Leyla’yı arama çalışmalarında yeni gelişme! Beyaz minibüs bulundu

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü kaybolan Leyla Aydemir, 9 gündür devam eden arama çalışmalarında bulunamadı. Avrupa’nın en iyi arama köpeklerinden biri olan ‘Modül’ de Leyla’yı aradı. Ayrıca, şüpheli olarak aranan beyaz minibüs de bulundu.

Leylayı arama çalışmalarında yeni gelişme! Beyaz minibüs bulundu

23 Haziran 2018 13:44

Ağrı’da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki kız çocuğu Leyla Aydemir’i arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, Ramazan Bayramı’nın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir’in bulunması amacıyla 9’uncu günde jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD çalışmaları sürdürdü. Dronelerle havadan da köy ve civarı tarandı. 

"AVRUPA’NIN EN İYİ ARAMA KÖPEKLERİNDEN BİRİ OLAN ‘MODÜL’ LEYLA’YI ARADI" 

9’uncu günde Avrupa’nın en iyi arama köpeklerinden birisi olan ve çok sayıda kayıp aranması olaylarında görevlendirilen jandarmaya ait ‘Modül’ de bugün metruk binalarda arama yaptı. Metruk binalar, su kuyuları ve harabe yerleri didik didik arayan ‘Modül’ de sonuca ulaşamadı.

"BAŞKA İLDE BULUNAN BİR ÇOCUĞU LEYLA SANAN HERKES BENİ ARAMAYA BAŞLADI" 

İhbarların tek noktada toplandığını, Leyla’nın bulunması amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Valiliği koordinesinde alanında uzman 11 kişilik özel ekip oluşturulduğunu ve ifade eden Leyla’nın babası Nihat Aydemir, "Asılsız ihbarlar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Umudumuz tükendi, perişan haldeyiz. Dün Elazığ’da bir çocuk bulunmuş haberlere Leyla’nın fotoğrafıyla yansıtıldığı için herkes Leyla bulundu sanıp beni arıyor. Leyla dokuzuncu günde de bulunmadı. Herkes Leyla’yı bulmak için seferber oldu. Bütün devletimizin yetkililerine, asker, polis, AFAD ekiplerine teşekkür ederim. Leyla’yı kaçıran getirsin bıraksın artık. Yarın seçim dolayısıyla arama çalışmalarına ara verilecek" diye konuştu.

BEYAZ MİNİBÜS BULUNDU 

Öte yandan Leyla’nın kaybolması olayıyla ilgili şüpheli olarak bir süre aranan beyaz renkli minibüs bulundu. Minibüsün asılsız ihbardan kaynaklandığı ve olayla ilgisi olmadığı tespit edildi. Minibüs sürücüsünün Ağrı’da bir esnaf olduğu kaydedildi.

Ahmet Akbuğa - Abdullah Söylemez - Sefa Tetik

 

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