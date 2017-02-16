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Leylek yuvası için seferber oldular

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, kuruyan ağaçta bulunan leylek yuvası için Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürlüğü ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri seferber oldu. Leylek yuvası, kuruyan ağacın kesilmesinin ardından yerine dikilen direğin üzerine konuldu.

Leylek yuvası için seferber oldular

16 Şubat 2017 17:13

Naip Mahallesi’nde, üzerinde leylek yuvası bulunan yaklaşık 450 yıllık ağaç kesildi. Leyleklerin yaklaşık bir ay sonra başlayacak göç döneminde yuvasını yerinde bulabilmesi için harekete geçen Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürlüğü yetkilileri, kesilen ağacın yerine direk dikilmesi ve direğin üzerine kesilen ağaçtan ayrılan leylek yuvasının yerleştirilmesi için TREDAŞ’tan yardım talep etti.
TREDAŞ ekipleri de leylek yuvasının ölçülerini alarak hazırladıkları sepeti elektrik direğinin üzerine monte etti. Daha sonra kiralan vinç yardımıyla leylek yuvası hazırlanan sepete yerleştirildi.

"Leyleğimiz yeni yuvasına kavuşmuş olacak"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, görevlerinden birinin de doğal hayat ve doğal hayattaki dengeyi sağlamak olduğunu söyleyerek, "Naip Köyü’nde senelerdir burada var olan ağacımızın üzerine bir leyleğimiz yuva yaptı. Sürekli her sene bu leylek geliyor. Bu ağacımız maalesef kuruduğundan dolayı, kesilmek zorunda kalındı. Bizler bu leylek yuvasını kurtarmak amacıyla, bu ağaç üzerindeki mevcut yuvayı dağıtmadan, leyleğin yapmış olduğu haliyle aşağıya indirdik. TREDAŞ’ın teşvikleriyle, bu direği onlarla beraber buraya diktik ve leyleğin mevcut yuvasını direk üzerindeki platforma yerleştirdik. İnşallah, bir ay sonra göç mevsimi başlayacak ve leyleğimiz gene gelip yeni yuvasına kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı.

TREDAŞ Arıza Onarım Bakım Sorumlusu Ülkü Can da, Orman ve Su İşleri Müdürlüğünün yaptığı talep üzerine, leylek yuvasını yeniden faaliyete geçirmek üzere projeye katıldıklarını anlatarak, "Projeden heyecan duyduk, buraya bir direk tesis ederek yuvanın üzerine aktarılmasını sağladık. Umarız leyleğe yeni bir yuva olmuştur. Bizleri de bu projeye dahil ettikleri için Orman ve Su İşleri Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. İlk etapta buraya gelip leyleğin yuvasında tespitler keşifler yapıldı. Ona uygun bir direk araştırmamızı yaptık, daha sonra direği diktik, bugün de direğin üzerindeki aparatlara yuvayı aktarıp sağlıklı şekilde leyleğe teslim ettik. Aslında TREDAŞ’ın görevi kapsamında değil bu konu, sosyal anlamda desteğimiz olsun diye bu çalışmaya katıldık. TREDAŞ bu tip, hayvanlar, doğa, uygun habitat bölgeleri gibi çalışmalarda bulunuyor, bu da onlardan biri oldu" diye konuştu. 

Yakup Güler

Etiketler: leylek yuvası


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