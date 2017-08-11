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Leylekler Vadisi’nde gün batımı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan Leylekler Vadisi, güneşin battığı grup vaktinde kuşseverler ile kuş fotoğrafçılarına görsel bir ziyafet sunuyor.

Leylekler Vadisinde gün batımı

11 Ağustos 2017 16:26

Yeşildağ Mahallesi Beyşehir Gölü Mili Parkı’ndaki Leylekler Vadisi’ni bahar ve yaz dönemlerinde konaklama alanı olarak tercih eden leyleklerin yuvaları, burada dünyaya gözünü açan yeni yavru bireylerle daha da hareketlendi. Büyütüp uçuş talimi yaptırmaya başladıkları yavrularıyla birlikte gökyüzünü şenlendiren kuşlar ise gün boyu devam eden beslenme ve yiyecek arayışının ardından yuvalarına dönüş vakti geldiğinde yaşanan günbatımı manzarasıyla ortaya görsel bir şölen çıkarıyor. Günbatımının yaklaştığı ve yuvalara dönüş anları ile birlikte vadide yerini alan fotoğraf tutkunları, deklanşörlere basıp en güzel kareleri yakalayabilmek için mesai yapıyor.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, son yıllarda kuşseverler ile kuş ve doğa fotoğrafçılarının yoğun olarak tercih ettiği, ilgi odağı haline gelen ilçenin simge yerlerinden birisi olan Yeşildağ Leylekler Vadisi’nin her mevsim bir başka güzellik sunduğunu söyledi. Dünyada gün batımının en güzel izlenebildiği yerlerin başında geldiği belirtilen Beyşehir’de, günün battığı anlarda vadideki yuvaları fotoğraflayabilmek için fotoğraf sanatçıları ve meraklıları ile kuşseverlerin bu bölgeye akın ettiğini belirten Özaltun, “Bu bölge, ülkemiz için adeta bir leylek cenneti. Türkiye’nin en büyük leylek kolonileri burada barınıyor. Burada dünyaya gözlerini açtıktan sonra büyüyüp yetişen ve uçuş talimlerine başlayarak ebevenyleri ile birlikte beslenme ihtiyaçları için gün boyu bölgede dolaşan ve gökyüzünden inmeyen leylekler, yuvaya dönüş saatleri geldiğinde ise vadide ortaya çok güzel görüntüler çıkarıyor. Özellikle, akşam saatlerinde günün battığı anlarda ise kızıla boyanarak rengarenk bir görsellik oluşturan bulutlarla birlikte bu yuvalar eşsiz manzaralar sunuyor. Değişik zamanlarda buraya gelen kuş gözlem toplulukları, kuşseverler, fotoğraf sanatçıları ve fotoğrafa ilgi duyan insanlar ile gazeteciler bu anları ölümsüzleştirebilmek için havanın karardığı saatlere kadar buradan ayrılmıyor. Özellikle yaz döneminde Leylekler Vadisi’nde artan bu ziyaretçi trafiği bizleri de mutlu ediyor. Çünkü, burada çekilen fotoğraflar gerek sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımlarla, gerek basında yer alan haberlerle, gerek açılan yarışmalara katılan bu fotoğrafların ödül kazanması ya da sergileme alması ile gözler önüne serilerek ilçemizin ve özellikle leylek cenneti olan bu bölgenin tanıtımına önemli katkılar sunuyor” dedi. 

Ali Rıza Önses

 


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